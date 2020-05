Erasmus, prossima scadenza a ottobre: ecco il webinar per prepararsi a partire

Per chi non vuole rinunciare all'Erasmus, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con Eurodesk Italy, lancia un piano annuale di 24 palestre di progettazione on line, attività di informazione, formazione e orientamento su Erasmus+: Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà con l’obiettivo di continuare a garantire ai giovani, alle associazioni giovanili ed Enti pubblici l’accesso ai programmi e alla mobilità e potersi preparare a progettare in vista della prossima scadenza di ottobre, l’ultima del settennato. Il coinvolgimento diretto degli oltre 90 punti locali della rete Eurodesk in Italia consentirà di diffondere i programmi europei in modo capillare su tutto il territorio nazionale.

La rete opera grazie al contributo dell’ANG su mandato della CE. Le palestre, che si svolgeranno in modalità webinar, sono rivolte non solo ai ragazzi, in particolare coloro che provengono da contesti di particolare disagio, ma anche a organizzazioni, enti e gruppi informali alla prima esperienza, che si preparano a presentare progetti, ad animatori, formatori, operatori attivi nel settore della gioventù in cerca di opportunità europee per migliorare il loro lavoro nel campo dell’educazione non formale. Il primo appuntamento è previsto giovedì 21 maggio. “Le idee dei più giovani rappresenteranno la leva per la ripartenza.

Le palestre di progettazione, anche con questa nuova formula online, rientrano in una strategia di lungo termine e di vasta portata e costituiscono un momento importante per le attività dell’Agenzia perché ci permettono di entrare in contatto con le idee del tessuto giovanile e favorire la trasformazione in progetti. E’ in questo modo che aumentiamo la nostra capacità di garantire accesso e partecipazione a quanti più giovani possibile”, dichiara Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Per iscriversi e per tutte le info: www.agenziagiovani.it e https://www.eurodesk.it/ Agenzia Nazionale per i Giovani

