Daniele Silvestri, il post per il figlio nel primo giorno di scuola: «Sorridi tanto, con e senza mascherina...»

Daniele Silvestri regala un messaggio per il figlio. E lo condivide su Facebook nel primo giorno di scuola per tanti bambini. Il post è stato apprezzato e commentato dai fan del cantante ma non solo. Un'emozione grandissima condivisa dai genitori italiani: «Figlio, ci siamo! E’ arrivato il giorno. Certo è arrivato in un momentaccio, con tanti dubbi, difficoltà, paure e complicazioni. Ma è sempre QUEL primo giorno. Osserva tutto e màngiati il mondo di curiosità. Sorridi tanto, con e senza mascherina... ché gli occhi ti ridano sempre. E aiuta le maestre, che mai come ora ne hanno bisogno. Ci rivediamo fra poco, ma quando uscirai sarai già incredibilmente più grande, e noi infinitamente più vecchi. Ti aspettiamo qui. (Photo by... la mamma)».

