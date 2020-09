Covid a scuola, Bild: 50 mila alunni in quarantena in Germania

Covid a scuola, la Bild on line fa un conto di quanti alunni sono in quarantena in Germania; quasi 50 mila. La Bild on line pubblica anche un rapporto regione per regione: nel Nordereno-Vestfalia, ad esempio, e cioè nel Land più popoloso del paese, sono 365 le infezioni testate nelle scuole e 11.757 gli scolari in quarantena. Cinque sono le scuole chiuse. Nel Land del Baden-Wuerttemberg, sono 225 le classi e i gruppi in quarantena, e 3 scuole sono state chiuse. In Baviera sono in quarantena 14.800 scolari, e cioè lo 0,9% del totale (su 1,65 milioni). Seicento sono gli alunni risultati positivi ai test. A Berlino sono 79 i casi positivi, e 42 le classi e i gruppi in quarantena. In Assia sono 4.745 gli scolari preventivamente a casa, e cioè lo 0,62% della popolazione scolastica.

Covid Italia, bollettino oggi 25 settembre: 1.912 nuovi contagi, 20 morti. È record dopo la fine del lockdown in Italia, ecco la situazione in base al bollettino del 25 settembre 2020. I nuovi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.912, mentre i morti sono 20 (il totale sale così a 35.801). Ieri i dati del Ministero della Salute avevano segnalato 1.786 nuovi casi e 23 vittime, dopo il nuovo record di effettuati: 108.019.

Ultimo aggiornamento: 20:38

