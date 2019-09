Classifica delle Università: Cattolica prima per aziende nei campus

Nel Graduate Employability Ranking 2019, l'indagine che analizza le migliori 500 università al mondo per quanto riguarda l'occupabilità, tra i 660 atenei presi in esame, l'Università Cattolica del Sacro Cuore ottiene la prima posizione in Italia per la presenza attiva di aziende nei campus universitari ed è il terzo Ateneo per studenti ricercati dai recruiter.

Per il QS World University Ranking by subject 2018 l'Ateneo è tra le Top 150 università nella macro area Arts & Humanities; per quanto riguarda le altre macro aree, si attesta al 173ø posto in Social Sciences & Management e al 189ø per Life Sciences & Medicine. Inoltre si colloca tra le prime 150 al mondo in sette aree disciplinari: Modern Languages, Philosophy, Medicine, Economics & Econometrics, Law, Linguistics, e Theology, Divinity & Religious Studies. © RIPRODUZIONE RISERVATA