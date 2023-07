Stipendi, aumento per insegnanti e direttori fino a 190 euro: rinnovato il contratto scuola

Scuola, aumento degli stipendi mensili tra i 124 euro per i docenti e i 190 euro per i direttori dei servizi generali a amministrativi: si è conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto per il comparto dell'istruzione e della ricerca relativo al periodo 2019-2021, che riguarda 1,2 milioni di dipendenti. «Si tratta - dice il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo - di un passo fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro in un settore cruciale per la crescita del Paese». Novità di rilievo è l'introduzione del lavoro agile, che viene regolamentato anche per questo comparto.

L'accordo

L'accordo di oggi «prosegue l'impegno per i rinnovi contrattuali avviato lo scorso autunno con la firma sui contratti di 2,2 milioni di dipendenti» sottolinea ancora Zangrillo guardando «con fiducia a una nuova stagione di confronto». «Abbiamo un primo appuntamento, a settembre, con la Nadef: incontrerò il ministro Giorgetti per comprendere il perimetro finanziario entro il quale potremo muoverci.

«In quella del 2023 non c'erano risorse, perché era urgente sostenere imprese e famiglie in difficoltà a causa del caro energia e dell'aumento dell'inflazione». Ora, conclude, «la buona notizia è che l'Italia si sta comportando bene, come evidenziano i principali indicatori economici, ma serve ancora responsabilità: mi batterò per ribadire le ragioni della necessità di dare attenzione al tema retributivo, guardando però al futuro tenendo i piedi ben saldi a terra».

Valditara: valorizzazione del personale

«Il nuovo contratto segna un importante passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale della scuola, sia docenti sia Ata». Con queste parole il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, commenta il rinnovo del contratto scolastico che prevede aumenti fino a 190 euro. «Sono state inoltre recepite a livello contrattuale le funzioni del docente tutor e del docente orientatore - sottolinea - e questo consentirà di affermare definitivamente il principio della personalizzazione dell'istruzione, rimarcando la centralità nel sistema della persona dello studente».