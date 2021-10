Guida Galattica per avvicinare i giovani alle materie Stem e scoprire gli scienziati del futuro

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 18:00

Francesca, tecnico meccanico, è una super-appassionata di parchi a tema e viaggi. Di cosa vive? Gira il mondo e offre la sua consulenza sulle interfacce software per comandare i bracci meccanici delle più famose giostre del mondo. Michele, tecnico informatico, è un gran goloso di pasta alla norma. Insieme al suo team, ha coltivato in laboratorio alcune melanzane più saporite grazie a un algoritmo di apprendimento automatico. Un vero passo avanti nell’ambito della cyber-agricoltura. Sono i protagonisti della prima Guida Galattica alle Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics - discipline scientifico-tecnologiche e i relativi campi di studio) per scovare gli scienziati del futuro ma priva avvicinare i giovani al mondo Stem. Presentata al Cnr, firmata da Federmeccnica e Gruppo Pleiadi, completamente gratuita e rivolta a tutti i ragazzi italiani tra gli 8 e i 12 anni, la Guida è uno strumento a disposizione della comunità educante, genitori, docenti, musei, psicologi che si occupano di orientamento.

Accompagna gli studenti ad immedesimarsi nei due personaggi, Francesca e Michele che avevano tante idee, tante passioni, ma non sapevano come farle emergere: insomma, due soggetti “multi-potenziali” da manuale. La spinta di cui avevano bisogno per poter sfruttare la loro multi-potenzialità si cela dietro la Conoscenza. E proprio attraverso la Guida Galattica si potranno conoscere le Stem e capire cosa si può fare studiando le materie tecnico-scientifiche ed economiche. Il tema delle Stem è tanto diffuso quanto indefinito: cosa identifica esattamente questo termine? A cosa servono, in pratica, queste discipline? Quali sono le loro applicazioni? Insomma, perché studiare la matematica?

«Quando abbiamo cominciato a pensare alla guida ci siamo chiesti: come parlare di Stem a un target di bambini/e e ragazzini/e dai 9 ai 12 anni? Piccole persone che nell’apparenza sostengono comportamenti “da grandi”, come usare uno smartphone, chattare, ma la cui maturazione cognitiva e psicologica è ancora ai primordi. La risposta che ci siamo dati è questa: stimolare in loro le domande, la ricerca delle risposte e fornire elementi sicuri, pratici, riconoscibili rappresenta la possibilità di un vantaggio enorme nel loro processo di maturazione e nel loro percorso personale e scolastico – spiega Lucio Biondaro, Presidente Gruppo Pleiadi che ha realizzato la Guida - L'approccio con cui le Stem si presentano al target di riferimento tocca la sfera psicologica ed emozionale perché nell’apprendimento l’emozione, toccata con le giuste corde, è fondamentale».

«Le discipline Stem ci insegnano un metodo e ci offrono gli strumenti per poter capire, misurare e analizzare il mondo intorno a noi nelle sue infinite sfaccettature. Grazie a esse siamo in grado di comprendere e capire i meccanismi che stanno alla base di tutto ciò che ci circonda, ottenendo le risposte alle domande più svariate: cosa c’è nell’aria che respiro? Che cos'è un virus?», spiega Biondaro. Il filo conduttore e il fulcro della Guida è il seguente: dalla conoscenza che deriva dall'applicazione delle Stem siamo in grado di orientarci tra numerose visioni, scenari, idee, insomma: possiamo scegliere. Se capisco, posso fare, posso essere, posso avere, posso scegliere. Le discipline Stem sono il mezzo attraverso cui posso percorrere questo percorso. Hanno un senso e un valore da scoprire. «Le potenzialità diventano enormi – aggiunge il Presidente del Gruppo Pleaidi - ecco che grazie alle Stem siamo in grado di sviluppare tecnologie avanzate che ci permettono di raggiungere altri pianeti, sfruttare l'energia del vento o del sole o compiere imprese ingegneristiche che solo un decennio fa ci sembravano impossibili. Le Stem saranno raccontate a partire dall’assunto che troverà la forza della dimostrazione, dell’esempio, dell’applicazione pratica sia negli esperimenti proposti, sia nelle pagine #stemexpert, richiami a personalità illustri o ai lavori del futuro (dal cyber agricoltore al designer di paesaggi per videogames), per toccare con mano tutte le potenzialità nascoste dietro questo curioso acronimo», spiega Biondaro.

Ai ragazzi si spiegherà che con le Stem si può: “fare il primo passo” e si inviteranno le giovani menti a creare uno stop motion movie; “rispondere ai perché”, esperimento proposto la costruzione di un acceleratore di particelle; “‘guardare oltre le apparenze” esperimento di raccolta di particelle inquinanti nell’aria; “fare la differenza”, esperimento di costruzione di un filtro depura-acqua; “far sentire la tua voce”esperimento di costruzione di uno speaker box; “superare i tuoi limiti”, creazione di un braccio idraulico/meccanico

La Guida galattica sarà disponibile e scaricabile in formato digitale sulla piattaforma stem.progetti.education. Il progetto sarà divulgato attraverso i canali social Pleiadi, la Newsletter e l’invio via e-mail al database di oltre 200.000 tra docenti e genitori della Community e Database Pleiadi su tutto il territorio nazionale. «Per Federmeccanica – dichiara Stefano Franchi, Direttore Generale Federmeccanica - è prioritario investire in progetti di orientamento alle professioni del futuro rivolti alle scuole che coinvolgano gli studenti, le loro famiglie e il corpo docente. Nel percorso di orientamento, che deve essere parte di quello didattico già dai primi anni di scuola, occorre far emergere le attitudini dei giovani, il loro metodo di apprendimento e allo stesso tempo far conoscere le caratteristiche del lavoro che cambia e le competenze richieste. Per questo, uno dei nostri obiettivi è quello di far acquisire consapevolezza del valore e dell’importanza delle materie Stem, per creare competenze in linea con i bisogni delle aziende che faticano molto a trovare i profili che servono. La digitalizzazione e l’innovazione tecnologica ci stanno aiutando a superare molti pregiudizi e stereotipi anche legati al genere. La Guida Galattica vuole essere uno strumento semplice e originale per mostrare a tutti giovani quale può essere il percorso migliore per la loro crescita personale e professionale».