A Pasqua il regalo di Roma Multiservizi all'istituto Vaccari per sostenere la popolazione del Burkina Faso

Le uova di Pasqua regalate ai ragazzi con disabilità aiuteranno anche una popolazione africana in fuga dalle proprie case. È duplice lo scopo dell’iniziativa realizzata da Roma Multiservizi, che anche quest’anno ha acquistato le uova solidali prodotte dalla Onlus internazionale Wend Barka e le ha consegnate agli ospiti assistiti dall’Istituto Leonarda Vaccari di Roma. Il ricavato di vendita delle uova verrà destinato da Wend Barka a fini umanitari per il sostegno della popolazione che sta fuggendo dalle zone del Nord del Burkina Faso, assediate da gruppi armati da ormai quattro anni. Dal 1936 l’Istituto Leonarda Vaccari si occupa di riabilitazione, formazione e integrazione socio-lavorativa delle persone che convivono con l’handicap. La struttura romana rappresenta un punto di riferimento per la diagnosi e l’assistenza nella prima infanzia, con particolare attenzione ai bambini con Disturbo dello Spettro Autistico. Dopo aver supportato nel 2021 il progetto per l’allestimento di una stanza multisensoriale dedicata ai bambini con disabilità, Roma Multiservizi torna nell’Istituto in occasione delle festività pasquali, per continuare a manifestare il proprio sostegno alla mission umanitaria portata avanti dagli operatori della struttura. «Dopo l’interruzione causata dalla pandemia siamo particolarmente felici di poter riprendere le nostre iniziative in presenza a supporto dell’Istituto Leonarda Vaccari.

L’impegno di Roma Multiservizi è mirato a produrre valore sociale per la comunità in cui opera e il lavoro lodevole svolto dall’Istituto Leonarda Vaccari procede nella stessa nostra direzione. Collaboriamo con loro da oltre venti anni, siamo orgogliosi di aver contribuito all’allestimento presso la struttura della stanza multisensoriale per i bambini e, non appena si è presentata questa nuova opportunità, non abbiamo esitato un attimo prima di realizzarla, sapendo di poter fornire un aiuto anche alle popolazioni del Burkina Faso in difficoltà». Lo ha dichiarato il Presidente di Roma Multiservizi S.p.A, Alessandro Venturieri. Roma Multiservizi è l'Azienda romana leader nei servizi integrati per la città. Si occupa di pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità di scuole, asili nido, aree verdi, monumentali e archeologiche, edifici e spazi ad uso pubblico. È una società che opera per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, della tutela dell’ambiente e dei beni culturali e nel rispetto del principio di utilità alla collettività. I servizi forniti da Roma Multiservizi intendono migliorare la vivibilità della città.