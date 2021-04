Rufa, il 10 aprile l'Open Day Digitale che mostrerà il futuro dell'arte

Il Digital Open Day del 10 aprile guarda con fiducia al futuro per rendere la didattica l'assoluta protagonista. La scuola RUFA ( Rome University of Fine Arts) vuole mettersi al fianco degli studenti, valorizzando le attitudini personali e sostenendo l'ingresso in mercati competitivi.

Le barriere fisiche e mentali vengono superate e si diventa parte del cambiamento. Consapevoli che per generare valore aggiunto nel nuovo mondo è necessario confronto.

Il Digital Open Day assume una duplice rilevanza: da un lato consente di conoscere le attività didattiche ed esperienziali che rendono l’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal Ministero dell’università e della ricerca un luogo unico in cui teoria e pratica si sposano, dall'altro l'aggiunta di capitale umano nel lavoro. Dall’animo nascono ispirazioni e contrapposizioni che si mescolano per offrire alla creatività una nuova lettura.

Attraverso il sito web dell'open day si potranno seguire gli interventi del direttore, dei docenti e dei membri dello staff, entrando di fatto nelle sedi RUFA interagendo, ponendo domande, diventando parte attiva di un processo che si basa sulla condivisione. Chiunque potrà vivere la propria RUFA – Experience immaginando il proprio futuro. L’utilizzo delle piattaforme digitali non è solo un modo per sentirsi parte del mondo, ma è anche la modalità che RUFA ha scelto per innalzare le performance dei propri studenti in qualunque circostanza e senza condizionamenti.

