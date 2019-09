Nuovi vulcani sottomarini scoperti nel Tirreno. L'Ingv: «Uno è più grande del Vesuvio»

È uno dei più grandi complessi vulcanici sottomarini italiani che si è sviluppato nel periodo compreso tra 780.000 e 20.000 anni fa e oggi non più attivo. Importante scoperta pubblicata sulla rivista Earth & Space Science News con un nuovo complesso vulcanico sottomarino nel Mar Mediterraneo, individuato a 15 km dalle coste tirreniche della Calabria: è composto da tre montagne principali, chiamate Diamante, Enotrio e Ovidio, di cui quest'ultimo formato a sua volta da cinque vulcani, di cui uno un pò più grande del Vesuvio.

