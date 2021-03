La Via Lattea in una sola immagine dettagliatissima: ecco la foto costata 12 anni di scatti

Il fotografo e blogger finlandese J.P. Metsavainio, appassionato di astronomia, ha impiegato 12 anni, e 1250 ore di esposizione totali, per creare una singola, dettagliatissima immagine, che contiene l’intera nostra galassia, la Via Lattea.

Il progetto, racconta Metsavainio, è iniziato nel 2009, quando ha deciso di comporte un mosaico (risultato di ben 1.7 gigapixel) composto di 234 singole immagini legate insieme. L’immagine risultante cattura l’intera galassia, circa venti milioni di stelle sono visibili (la Via Lattea ne conta però 200 miliardi).

Metsavainio spiega nel suo blog che ha impiegato 12 anni a creare questa immagine per via della grandezza dell’immagine, e della sua grande profondità. Inoltre, il fotografo ha scattato ogni immagine singolarmente, e in alcuni casi ha impiegato 60 ore per ottenere una singola foto, come nel caso di ciò che rimane dell’esplosione di una supernova.

L’intera immagine, nota il sito specializzato Space.com, è già di per sé straordinaria, ma il dettaglio che Metsavainio è stato capace di catturare con la fotocamera è ancora più incredibile, considerato che si tratta del lavoro di un appassionato, e non del telescopio spaziale Hubble o di un’enorme struttura situata in alta quota, come quella dell’Osservatorio di Mauna Kea, nelle Hawaii. Alcune foto ritraggono nebulose, con un grande dettaglio, come quella del Pellicano.





