Toi-6883 b, esopianeta simile a Giove scoperto da due astrofili italiani: entrerà presto nel database della Nasa

Due astrofili italiani hanno fatto una scoperta straordinaria: un esopianeta simile a Giove, situato a 300 anni luce di distanza nella costellazione del Delfino. Giuseppe Conzo e Mara Moriconi, membri del Gruppo Astrofili Palidoro, hanno individuato il nuovo esopianeta, denominato Toi-6883 b, grazie ai dati forniti dal telescopio spaziale Tess della NASA. La scoperta è stata pubblicata nella rivista Research Notes della Società Astronomica Americana e successivamente confermata da un gruppo di ricerca guidato dall'Istituto Seti americano.

La scoperta

«Tutto è iniziato più di un anno fa, quando analizzando i dati grezzi che Tess mette a disposizione ho individuato un calo di luminosità nella stella Toi-6883, che poteva indicare il passaggio di un oggetto davanti all'astro», ha dichiarato Giuseppe Conzo all'Ansa. Questo tipo di variazione è un indicatore tipico della presenza di un esopianeta in transito.

Per assicurarsi che non si trattasse di un falso positivo, Conzo e Moriconi hanno utilizzato strumenti che registrano il movimento del telescopio rispetto alla stella, escludendo possibili inquinamenti del segnale. Inoltre, hanno analizzato i pixel intorno alla stella per verificare che non ci fossero altre stelle che potessero contaminare l'immagine. Entrambe le analisi hanno dato esito negativo, confermando l'ipotesi di un esopianeta.

Caratteristiche di Toi-6883 b

L'esopianeta Toi-6883 b è stato inserito tra i candidati pianeti nel database di Tess grazie al lavoro dei due astrofili. Conzo e Moriconi sono riusciti a misurare l'intensità del calo di luminosità, determinando le dimensioni dell'oggetto in transito: «In questo caso 13 volte la Terra - dice Conzo - quindi poco più grande di Giove». Questa scoperta iniziale è stata poi seguita da uno studio più dettagliato guidato dall'Istituto Seti, che ha calcolato il periodo orbitale del pianeta, pari a poco più di 16 giorni terrestri.

Riconoscimento internazionale

L'esopianeta Toi-6883 b è ora parte del database europeo Exoplanet dei pianeti extrasolari e si prevede che entrerà presto anche nel database della NASA. Questa scoperta mette in luce l'importanza del contributo degli astrofili nella ricerca astronomica e il ruolo fondamentale della collaborazione internazionale. «La scoperta di un nuovo pianeta extrasolare richiede un procedimento lungo e complesso - conclude Conzo - e anche una buona dose di fortuna». La dedizione e l'attenzione al dettaglio di Conzo e Moriconi dimostrano come anche appassionati non professionisti possano contribuire significativamente all'esplorazione dell'universo.