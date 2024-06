Giovedì 6 Giugno 2024, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 17:29

Terre rare, nuova scoperta in Norvegia. Un gruppo minerario norvegese ha annunciato infatti di aver trovato il «più grande giacimento» d'Europa nel sud-est del Paese. Secondo Rare Earths Norway (Ren), il giacimento di Fensfeltet contiene 8,8 milioni di tonnellate di ossidi totali di terre rare (Treo), essenziali per la transizione verso la tecnologia verde, molto più del giacimento di Kiruna, in Svezia, dove è stimata una quantità tra 1 e 2 milioni di tonnellate.

La scoperta

«Dopo tre anni di trivellazioni e analisi intensive, (...) una prima stima delle risorse minerarie (...) mostra che Fensfeltet e il piu grande deposito di elementi di terre rare (REE) in Europa», ha dichiarato il gruppo in un comunicato stampa. Le stime, effettuate con il supporto della societa di consulenza canadese WSP, includono la presenza di 1,5 milioni di tonnellate di magneti permanenti, materiali magnetici utilizzati, tra l'altro, nelle auto elettriche e nelle turbine eoliche. Secondo Rare Earths Norway, l'estrazione potrebbe iniziare nel 2030 con un costo di 10 miliardi di corone (867 milioni di euro) solo per la prima fase. «L'obiettivo di Rare Earths Norway e quello di contribuire a una catena del valore totale e compatta, dalla miniera al magnete, con un impatto climatico e ambientale notevolmente ridotto», ha dichiarato il suo amministratore delegato, Alf Reistad.

Tormentata dalla dipendenza energetica dalla Russia prima dell'inizio della guerra in Ucraina, l'Unione Europea (Ue), di cui la Norvegia non fa parte ma con cui ha stretti legami, sta ora cercando di emanciparsi nel campo dei metalli rari. Attualmente, il 98% delle terre rare utilizzate nell'Ue e importato dalla Cina, che detiene un monopolio virtuale nel settore. Nel gennaio 2023, il gruppo minerario svedese ha annunciato la scoperta del «piu grande giacimento conosciuto in Europa» di terre rare a Kiruna, nel nord della Svezia. Ad oggi, non esistono miniere di terre rare in funzione nel continente.

Terre rare, cosa sono

Le terre rare, spesso abbreviate con REE (Rare Earth Elements), sono 17 elementi chimici della tavola periodica che includono lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio. Nel mondo sono sempre più difficili da reperire, ma le recente scoperte in Svezia e Norvegia possono cambiare le carte in tavola. Sia in campo economico che climatico. Ma perché sono così importanti, tanto da venire spesso definite il «petrolio del futuro»? Una delle loro principali caratteristiche - spiega il portale specializzato GeoPop - è quella di essere magnetiche ad alte temperature. Le terre rare, per tanto, risultano componenti fondamentali per un'ampia gamma di prodotti high-tech, come smartphone, tablet, pc, hard disk, batterie ricaricabili, veicoli elettrici e ibridi, monitor, luci a led e televisori a schermo piatto. L'impiego di questi elementi, inoltre, è ormai fondamentale in tanti settori, come nell’industria aerospaziale ed elettronica o nell’ambito medico, petrolchimico, delle comunicazioni ottiche o energetico. Non solo, le terre rare vengono utilizzate anche per la “tecnologia verde”, ovvero per pannelli fotovoltaici e auto elettriche la cui diffusione è prevista in forte crescita nei prossimi anni. Secondo i dati della Us Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, aggiornati a gennaio 2022, la Cina risulta il primo Paese per riserve con 44 miliardi di tonnellate. Seguono Vietnam, Brasile e Russia. La scoperta della compagnia di stato svedese Lkab nella regione settentrionale di Kiruna, per tanto, può rappresentare un punto di svolta per l'economia dell'intera Europa.