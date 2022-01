Clima, Nasa: temperatura più alta di 1,1 gradi nel 2021. È il sesto anno più caldo mai rilevato (al pari del 2018)

La questione climatica resta un tema centrale per i governi mondiali. Secondo le analisi condotte dalla Nasa e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), la terra nel 2021 era circa 1,1 gradi centigradi più calda, rispetto alla media di fine diciannovesimo secolo. L'amministratore dell'agenzia governativa statunitense Bill Nelson si è espresso sul report: «La scienza non lascia spazio a dubbi: il cambiamento climatico è la minaccia esistenziale del nostro tempo».

Terra più calda di 1,1 gradi centigradi

«Otto dei 10 anni più caldi del nostro pianeta - ha aggiunto Nelson - si sono verificati nell'ultimo decennio, un fatto indiscutibile che sottolinea la necessità di un'azione coraggiosa per salvaguardare il futuro del nostro Paese e dell'intera umanità». Il report Nasa ha infatti constatato anche che la temperatura superficiale media globale della Terra nel 2021 è stata pari al 2018 e la sesta più calda mai registrata.

2021 was tied for Earth's 6th-warmest year on record, according to independent analyses by NASA and @NOAA. Read more: https://t.co/jC3Et7m0iG pic.twitter.com/UOGWj4SAf8 — NASA (@NASA) January 13, 2022

Da quando è iniziata la rilevazione delle temperature nel 1880, mai si sono registrati numeri come quelli degli ultimi otto anni. Le temperature globali nel 2021 sono di 0,85 gradi centigradi al di sopra della media del periodo di riferimento 1951-1980 della Nasa, secondo gli scienziati del Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa a New York.