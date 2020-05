Domani la Superluna, sarà «più grande» del 6% rispetto al normale: è l'ultima del 2020

Superluna in arrivo. Domani 7 maggio è prevista luna piena e super, cioè molto visibile perché molto vicina a noi. Si considera che apparirà il 6% "più grande" del normale: una luna abbacinante e ipnotica. La superluna altro non è che una coincidenza: luna piena e punto della sua orbita più vicino alla Terra.

A supermoon and a meteor shower will light up the night sky this week.

The Eta Aquariid meteor shower is expected to peak on the mornings of May 5 and 6, but it coincides with the coming full moon. https://t.co/RYjDSH6x18

— CNN (@CNN) May 4, 2020