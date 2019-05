Stelle cadenti di primavera, occhi al cielo per le Eta Aquaridi: i giorni per vederne 35 in un'ora

Ultimo aggiornamento: 16:53

, tutti con gli occhi all'insù per le, che nascono dalla scia di polveri lasciata dalla cometa di Halley. Il loro picco è previsto ilma le prime scie luminose nel cielo sono già visibili da metà aprile e lo saranno fino a fine maggio. Quest'anno in coincidenza con il periodo di massima attività non ci sarà la Luna a rovinare lo spettacolo. Ci sono quindinel cielo buio, nella speranza che nuvole e pioggia non siano guastafeste.Chiamateperché il punto da cui sembrano scaturire, chiamato radiante, coincide con la costellazione dell'Aquario, questedanno spettacolo quando la Terra attraversa la nube di detriti lasciati lungo la sua orbita dalla cometa di Halley, che visita le regioni interne del Sistema Solare ogni 75 anni."sono quelle, data la totale assenza del disturbo della Luna", scrive l'Unione Astrofili Italiani (Uai) nel suo sito. La pioggia dellepromette bene: gli astrofili rilevano che questo sciame produce un buon numero di meteore, soprattutto nell'emisfero australe, dove il radiante raggiunge un punto molto alto sull'orizzonte.Nell'emisfero Sud le Aquaridi sono infatti tra le meteore più spettacolari. Mediamente se ne possono vedere, con un picco di poche ore il 6 maggio. Nell'emisfero Nord, il nostro, se ne vedono generalmente di meno perché il radiante resta basso sull'orizzonte fino a mezzanotte, per cominciare ad alzarsi solo poco prima dell'alba. Per questo motivo, secondo gli astrofili,nell'osservazione saranno quelle meridionali perché nei cieli del Sud la costellazione dell'Aquario, prima dell'alba, sale fino a 20 gradi di altezza sopra l'orizzonte, mentre nei cieli del centro e del settentrione resta più bassa sull'orizzonte.Lo spettacolo delle Aquaridi precede e in un certo senso annuncia anche la, cioè la luna piena del 18 maggio. Nella tradizione popolare viene infatti chiamata così la terza luna piena in una stagione con quattro lune piene. Non sarà una luna colorata di blu, ma viene chiamata così per la sua rarità. Di solito, infatti, ci sono tre lune piene ogni stagione, ma occasionalmente ce ne sono quattro e il fenomeno si verifica in media ogni due anni e mezzo.