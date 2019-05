Organismi viventi stanno per partire verso il Sole: sono cellule di lievito

A quasi 50 anni dalle missioni Apollo, la Nasa prepara una nuova spedizione spaziale con a bordo esseri viventi. Si chiama Artemis 1 e a metà 2020 è destinata a trasportare 13 mini-satelliti a forma di cubo in orbita intorno al Sole. Al loro interno non esseri umani ma cellule di lievito. La missione fa parte del più ampio programma Artemis, dal nome della dea della Luna gemella di Apollo, con il quale la Nasa punta a riportare l'uomo sulla Luna.

L'ultimo viaggio di organismi viventi oltre l'orbita bassa terrestre risale al 1972, con lo sbarco sulla Luna degli astronauti della missione Apollo 17, gli ultimi a lasciare impronte sulle sabbie del nostro satellite. Uno dei 13 mini-satelliti, chiamato Biosentinel, ospiterà due tipi di cellule di Saccharomyces cerevisiae, il comune lievito di birra che - spiegano gli esperti - aiuteranno a testare l'effetto delle radiazioni sugli organismi al di fuori della bolla protettiva del campo magnetico terrestre. Il satellite raccoglierà dati per un periodo compreso tra nove mesi e un anno. Nello stesso intervallo saranno monitorate anche cellule di lievito sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) e in due laboratori terrestri, dove verranno esposte a radiazioni.



Gli scienziati confronteranno poi i risultati per valutare le diverse risposte alle radiazioni. Per l'astrofisica Kimberly Ennico Smith, del centro di ricerca Ames della Nasa, «la missione aprirà una finestra sullo studio degli effetti a lungo termine delle radiazioni sul Dna dei lieviti. I risultati - ha concluso - saranno utili per valutare l'impatto delle radiazioni sugli astronauti, perché i meccanismi di riparazione del Dna nei lieviti sono simili a quelli delle nostre cellule».

