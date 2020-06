Passeggiata spaziale con imprevisto: l'astronauta lascia cadere uno specchietto, ora vaga nell'universo

Uno specchietto si è staccato dalla tuta di un astronauta durante una passeggiata spaziale e ora vaga nell'universo. È quanto spiegato dalla Nasa a proposito dell'imprevisto capitato al comandante Chris Cassidy, che sabato ha lasciato l'ISS per installare sei nuove batterie agli ioni di litio sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Lo specchio si è in qualche modo staccato dalla tuta spaziale di Cassidy ma non ha rappresentato alcun rischio per gli astronauti, la passeggiata spaziale o la stazione, secondo quanto dichiarato dalla Nasa.

L'oggetto ora è solo una parte della grande quantità di spazzatura spaziale che è in orbita attorno alla Terra.

Gli astronauti dello Spacewalking indossano uno specchio da polso su ciascuna manica per avere una visuale migliore durante il lavoro. Cassidy, insieme a Bob Behnken, stava conducendo la prima di almeno quattro passeggiate spaziali per sostituire l'ultimo gruppo di batterie della vecchia stazione.

Le sostituzioni delle batterie sono iniziate nel 2017, con i precedenti equipaggi che hanno inserito 18 batterie agli ioni di litio, la metà di quelle vecchie.

Si prevede che passeggiate nello spazio continueranno fino a luglio, prima che Behnken ritorni sulla Terra ad agosto a bordo di una capsula SpaceX Dragon.

