Scoperti 85 pianeti con temperature adatte a ospitare la vita. La Nasa: «Risultato incredibile». Dove e quali sono

Individuati 85 nuovi potenziali pianeti al di fuori del Sistema solare: simili per dimensioni a Giove, Saturno e Nettuno, potrebbero presentare temperature adatte a ospitare la vita. Il risultato, ottenuto grazie alle osservazioni del satellite Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della Nasa, è pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society da una collaborazione internazionale guidata da Faith Hawthorn dell'Università di Warwick, nel Regno Unito.

I ricercatori

I nuovi candidati esopianeti sono stati identificati grazie alla tecnica dei transiti, ovvero analizzando le variazioni di luminosità di 1,4 milioni di stelle dovute al passaggio dei pianeti davanti al loro disco stellare.

Il risultato

Come risultato, sono stati individuati 85 possibili esopianeti (di cui 60 del tutto sconosciuti) che impiegano dai 20 ai 700 giorni per orbitare attorno alla loro stella madre, mentre la maggior parte degli esopianeti osservati solitamente da Tess hanno periodi orbitali di 3-10 giorni. In alcuni casi, gli esopianeti si trovano nella cosiddetta 'zona abitabilè, ovvero una regione abbastanza lontana dalla stella madre da consentire una temperatura adatta a sostenere la vita.