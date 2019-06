Il "super-gatto" preistorico uccideva i rivali conficcando in testa i suoi denti a sciabola: la scoperta

Il 'super-gatto' preistorico, il gatto dai denti a sciabola, arrivava a uccidere i suoi simili conficcandogli un canino nel cranio. Infatti, erano armi mortali che usavano contro i loro rivali. La scoperta è argentina ed è stata condotta da un team di ricercatori guidati da Nicolás Chimento del museo di scienze naturali "Bernardino Rivadavia" di Buenos Aires.

In una ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Comptes Rendus Palevol, hanno mostrato i risultati del loro lavoro sugli animali del genere Smilodon, estinti circa 10.000 anni fa proprio in America Latina.

I loro canini potevano arrivare ai 28 centimetri di lunghezza e, per gli studiosi, erano troppo fragili per riuscire a perforare l'osso senza rompersi. Gli scienziati, però, hanno notato alcuni crani fossili di questi felini con grandi fori proprio sulla loro parte superiore. A una analisi poi pubblicata sulla rivista emerge come la loro dimensione sia perfettamente compatibile con quella dei gatti dai denti a sciabola.

Secondo gli studiosi le ferite del cranio sarebbero dipese da lotte per il territorio, per le femmine o per il cibo.

E' nel Nordest dell'Argentina che sono stati scoperti i crani forati che hanno permesso lo studio e che risalgono al Pleistocene, tra 11mila e 126mila anni fa.



