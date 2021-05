Satelliti italiani attorno alla Luna: missione Moonlight per orientare gli astronauti delle basi

2026 o giù di lì: Samantha Cristoretti saluta Luca Parmitano esce dalla cupola semisotterranea e si mette al volante per andare al laboratorio di Nasa e Agenzia spaziale europea dall'altra parte del Mare della Traquillità. E' sulla Luna da pochi giorni e, più che il traffico, teme di non seguire il percorso più breve fra tutti quei crateri. Nessun problema: sul cellulare pigia l'icona di Google Lunar Map e si fa guidare dalla voce che rimbalza dalla rete di satelliti Moonlight che avvolge "il" Satellite esattamente come fa il sistema Gps sulla Terra. Satelliti Moonlight targati in buona parte Italia perché è italiano uno dei due consorzi a cui l'Agenzia Spaziale Europea ha affidato l'obiettivo di realizzare uno studio di fattibilità avanzato per allestire servizi di comunicazione e posizionamento satellitari come quelli che utilizziamo appunto ogni giorno noi terrestri. Una missione lanciata ieri dall'Esa che si avvale del sostegno dell'Agenzia spaziale italiana.

In prima linea il consorzio Telespazio - joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) - nel ruolo di large mission integrator. La Luna è, di nuovo, la prossima frontiera dell'Umanità: nei prossimi 10 anni si prevedono 80 iniziative pubbliche e private dedicate all'esplorazione lunare. Lo studio fa parte dell'iniziativa Moonlight dell'Esa, che ha l'obiettivo di creare servizi lunari di comunicazione e navigazione - Lunar Communications and Navigation Services (Lcns)- finanziariamente sostenibili e le relative infrastrutture per l'esplorazione lunare. Il secondo consorzio sarà guidato da Sstl, Surrey Satellite Technology Ltd, sia in veste di fornitore di servizi di eccellenza con il suo marchio di servizi lunari Sstl Lunar che di produttore di satelliti.

Dopo la fase di studio, l'Esa intende selezionare un operatore per la gestione del sistema Lcns e la fornitura dei servizi. Il contratto tra Telespazio è stato firmato oggi nel corso di un evento digitale al quale hanno partecipato Elodie Viau, Direttore delle Telecomunicazioni e delle Applicazioni Integrate di Esa, David Parker, Direttore dell'Esplorazione Umana e Robotica di Esa, Paul Verhoef, Direttore della Navigazione di Esa, Luigi Pasquali, amministratore delegato di Telespazio, e Giorgio Saccoccia, Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Va detto che si tratta di uno studio preliminare che in un anno dovrà fare il punto della situazione, poi la Ministeriale 2022, la riunione dei rappresentanti governativi delle nazioni partecipanti a Esa, valuterà infine le proposte per giungere a un piano operativo finale.

Paolo Ricci Bitti

«Non sono per nulla sorpreso della presenza di Telespazio e di tutta la catena di valore industriale italiano in questo progetto». Ha salutato così, il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia, l'annuncio oggi dell'Esa di aver affidato all'italiana Telespazio la guida del consorzio internazionale. Saccoccia, che ha partecipato all'evento nell'ambito di Moonlight dell'Esa, ha parlato «di sfida importante». Strategico l'endorsement dell'Asi nel supporto alla componente italiana dello studio richiesto dall'Esa.

La nota di Thales Alenia Space

Thales Alenia Space, JV tra Thales 67% e Leonardo 33%, è partner del consorzio internazionale guidato da Telespazio, JV tra Leonardo 67% e Thales 33%, selezionato dall’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) per sviluppare uno studio di fattibilità avanzato per telecomunicazione e navigazione a supporto dell’esplorazione lunare.

Lo studio rientra nell’ambito del progetto Lunar Communications and Navigation Services (LCNS) dell’iniziativa Moonlight dell’ESA, che ha l’obiettivo di creare un’infrastruttura finanziariamente sostenibile per fornire servizi di comunicazione e navigazione per l’esplorazione lunare.

Lo studio definirà l’architettura e il modello di fornitura del servizio per il futuro sviluppo di un sistema completo (end-to-end), che utilizzando le infrastrutture terrestri esistenti e costruendo asset spaziali, come satelliti dedicati, oppure elementi sulla superficie lunare in grado di garantire servizi alle diverse piattaforme in arrivo sulla luna, in orbita attorno alla Luna o sulla sua superficie, come rover, lander o basi lunari, individuerà elementi fondamentali per le prossime missioni.

Thales Alenia Space sarà responsabile insieme a Telespazio, della definizione e della progettazione dell’ intero sistema, nonché responsabile della progettazione del segmento spaziale (elementi in volo intorno alla luna) e del segmento lunare (elementi sulla superficie della luna). La sinergia con Telespazio assicurerà l’ottimizzazione del sistema.

Thales Alenia Space è il partner ottimale per un progetto di così ambizioso. L’ azienda sfrutta sia le competenze sviluppate nella costruzione dei satelliti Galileo fin dall’ origine del Programma, sia l’esperienza acquisita nello sviluppo di Esprit, il modulo per le comunicazioni e il rifornimento che insieme I-HAB (International Habitat), il modulo dove verranno ospitati gli astronauti, rappresenta uno degli elementi chiave per la futura stazione in orbita cislunare - Lunar Orbital Platform – Gateway (LOP-G).

Le tecnologie ereditate dai sistemi di navigazione e dagli elementi di comunicazione in sviluppo, sia nel range ottico che nella radiofrequenza consentono a Thales Alenia Space di minimizzare i rischi di sviluppo garantendo il programma impegnativo associato a questa missione.

Thales Alenia Space sarà supportata anche da piccole e medie imprese altamente specializzate in settori come i micro satelliti (Argotec) e sistemi per la navigazione (Quascom), che potrebbero permettere il dispiegamento di piccole costellazioni per dimostrare la funzionalità di soluzioni proposte prima dello sviluppo in larga scala o di aumentare la capacità del sistema di comunicazione e di navigazione nel caso ciò venga richiesto per specifiche necessità.

In questa iniziativa Altec (jv Thales Alenia Space Italia 63,75% e Agenzia Spaziale Italiana 36,25%) ricopre un ruolo nell’ambito dell’infrastruttura di terra supportando Telespazio nella progettazione e realizzazione del segmento di terra sfruttando le capacità maturate nel supporto constante fornito sia alla ISS che al Rover Module della missione ExoMars.

I sistemi di comunicazione e posizionamento avranno un ruolo chiave per supportare le missioni di esplorazioni del nostro satellite, ad esempio garantendo il costante contatto degli astronauti e dei sistemi robotici con i centri di controllo, oltre che il corretto e preciso posizionamento sulla superficie dei mezzi d’esplorazione, siano essi a guida autonoma oppure sotto controllo umano, o la navigazione nelle fasi di crociera e atterraggio delle navicelle in viaggio tra Terra e Luna. In prospettiva, inoltre, tali servizi supporteranno la nascita e lo sviluppo della futura “Lunar Economy”, sia nell’ambito del turismo spaziale sia per quanto riguarda, ad esempio, la possibilità di utilizzare le risorse minerarie lunari in situ, rendendo più semplice ed economica l’esplorazione degli altri pianeti del sistema solare e limitando allo stesso tempo l’impatto delle attività minerarie sul nostro Pianeta.

Ultimo aggiornamento: 15:43

