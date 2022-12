Samantha Cristoforetti venerdì 16 dicembre alla mostra “Exploring Moon to Mars” dell'Asi in piazza San Silvestro

Samantha Cristoforetti atterra in piazza San Silvestro a Roma venerdì 16 dicembre. L'astronauta trentina dell'Esa arriva nella capitale in occasione della seconda Giornata Nazionale dello Spazio, istituita nel 2021 dal Presidente del Consiglio dei Ministri per celebrare il lancio del primo satellite italiano “San Marco 1” il 15 dicembre 1964: una ricorrenza alla quale l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) ha dedicato la mostra "Exploring Moon to Mars" (qui video e programma), allestita fino a quel giorno nel centro di Roma: con la comandante della stazione internazionale ci sarà, a partire dalle 12.15, Giorgio Saccoccia, presidente dell'Asi.

La Giornata Nazionale dello Spazio è ricca anche di numerose iniziative in tutta Italia. Nella sede dell’Agenzia si terrà un evento dedicato alle scuole mentre presso la Camera dei Deputati di Montecitorio si terrà la conferenza di Fondazione Leonardo “Una Legge italiana per lo Spazio”.

Exploring Moon to Mars è una mostra patrocinata da Roma Capitale nella quale l’Agenzia Spaziale Italiana ha voluto in questi giorni raccontare al grande pubblico l’esplorazione della Luna e di Marte, gli studi e le missioni per la futura colonizzazione dei due astri e il ruolo dell’Italia in questa avventura. Il tutto raccolto in una grande struttura geodetica installata al centro di piazza San Silvestro nel cuore storico di Roma. La mostra Exploring Moon to Mars, vista da migliaia di visitatori, è stata realizzata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con il supporto di Leonardo e Thales Alenia Space Italia e la cura di Viviana Panaccia.

Tante le iniziative realizzate in collaborazione con gli enti di ricerca, università, musei e il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha inaugurato in diverse sedi diplomatiche italiane la mostra “Looking Beyond”, promossa dalla Farnesina in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio/e-GEOS e a cura di Filippo Maggia.

Tra le conferenze dedicate alle celebrazioni spaziali si segnala l’incontro della Fondazione Leonardo “Una Legge italiana per lo Spazio”, che si svolgerà dalle 9 alle 12 presso la Camera dei Deputati di Montecitorio. A Torino segnaliamo un incontro dedicato a “Luna e Italia con focus sul futuro dell’esplorazione spaziale” presso il Politecnico di Torino alle 14 organizzato in collaborazione con l’ASI e l’Istituto Affari Internazionali. Chiude le celebrazioni un interessante appuntamento dell’AIPAS con un Talk event sulla Space Economy alle 17 nel Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi in Piazza della Pilotta.

Infine l’Asi nella mattinata di venerdì 16 dicembre, aprirà la propria sede di Roma Tor Vergata ad alcune scuole, coinvolgendole in visite e attività laboratoriali per far conoscere ai ragazzi, in maniera divertente, il settore spaziale.