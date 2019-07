Samantha Cristoforetti a Palazzo Madama: “1969, l'Italia vista dalla Luna”

1969, l'Italia vista dalla Luna. Dalle conquiste del passato alle nuove sfide del futuro

11 si terrà in sala Koch a Palazzo Madama il convegno voluto e organizzato dal presidente del Senato Elisabetta Casellati. Si tratta della celebrazione del 50esimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna e vedrà la partecipazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia spaziale europea, del presidente e dell'amministratore delegato Rai Marcello Foa e Fabrizio Salini, del giornalista Piero Angela.



Prima del dibattito, moderato dalla giornalista Silvia Rosa Brusin, verrà proiettato in sala in anteprima un estratto del documentario Rai

1969 l'Italia vista dalla luna

e successivamente un filmato dell'Agenzia Spaziale Italiana. Seguiranno gli interventi di Marcello Foa, Piero Angela, Aldo Grasso e Samantha Cristoforetti.



A chiudere il convegno sarà l'intervento del presidente del Senato Elisabetta Casellati.

