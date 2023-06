Gas a effetto serra, le emissioni hanno raggiunto il massimo storico. Gli scienziati: «Riscaldamento globale senza precedenti»

Secondo uno studio, le emissioni di gas a effetto serra hanno raggiunto il massimo storico e stanno causando un riscaldamento globale senza precedenti. Gli scienziati hanno calcolato che nell'ultimo decennio sono stati emessi 54 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all'anno.

Secondo un gruppo di 50 scienziati, il riscaldamento globale causato dall'uomo ha continuato ad aumentare a un «tasso senza precedenti» dall'ultima importante valutazione del sistema climatico pubblicata due anni fa.

L'incapacità di ridurre le emissioni significa che entro meno di cinque anni la Terra ha il 50% di possibilità di superare il limite di 1,5°C (2,7°F) di riscaldamento globale fissato dall'Accordo di Parigi nel 2015.

Scrivendo sulla rivista Earth System Science Data, gli scienziati hanno rivelato come sono cambiati gli indicatori chiave dalla pubblicazione del rapporto del Sixth Assessment Working Group 1 dell'IPCC nel 2021.

Nel 2020, l'Ipcc ha calcolato che il budget residuo di carbonio era di circa 500 gigatonnellate di anidride carbonica.

Ma all'inizio del 2023, la cifra era circa la metà, con circa 250 gigatonnellate di anidride carbonica.

La riduzione della stima del bilancio di carbonio residuo è dovuta a una combinazione di emissioni continue dal 2020 e di stime aggiornate del riscaldamento indotto dall'uomo.

Il professor Forster ha dichiarato: «Anche se non siamo ancora arrivati a un riscaldamento di 1,5°C, il bilancio del carbonio sarà probabilmente esaurito in pochi anni, poiché abbiamo un triplo colpo di fortuna: il riscaldamento dovuto a emissioni di CO2 molto elevate, il riscaldamento dovuto all'aumento di altre emissioni di gas serra e il riscaldamento dovuto alla riduzione dell'inquinamento. Se non vogliamo che l'obiettivo di 1,5°C scompaia nello specchietto retrovisore, il mondo deve impegnarsi molto di più e con urgenza per ridurre le emissioni. Il nostro obiettivo è che questo progetto aiuti gli attori principali a svolgere urgentemente questo importante lavoro con dati aggiornati e tempestivi a portata di mano».

Il bilancio globale sarà uno dei punti chiave dei colloqui sul clima della Cop28, che si terranno a Dubai quest'anno, e il modo in cui i Paesi possono ridurre le emissioni per impedire al mondo di bruciare il bilancio del carbonio.

Gli scienziati hanno anche annunciato che renderanno note le emissioni di gas serra su base annuale per colmare una «lacuna informativa». Nell'ambito di un'iniziativa guidata dall'Università di Leeds, gli scienziati hanno sviluppato una piattaforma open data e open science, il sito web Indicators of Global Climate Change. La piattaforma aggiornerà ogni anno le informazioni sui principali indicatori climatici.

La professoressa Maisa Rojas Corradi, ministro dell'Ambiente cileno, autrice dell'IPCC e scienziata coinvolta nello studio, ha affermato che l'Accordo di Parigi ha concordato un «meccanismo a cricchetto», in base al quale i Paesi aumenteranno i loro impegni a ridurre le emissioni di carbonio. Ha dichiarato: «Abbiamo bisogno di informazioni scientifiche sulle emissioni, sulla concentrazione e sulla temperatura il più spesso possibile per mantenere aggiornati i negoziati internazionali sul clima e per essere in grado di adeguare e, se necessario, correggere le politiche nazionali».

Gli accordi di Parigi

L'Accordo di Parigi, firmato per la prima volta nel 2015, è un accordo internazionale per controllare e limitare i cambiamenti climatici.

Spera di contenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C (3,6ºF) «e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C (2,7°F)». Sembra che l'obiettivo più ambizioso di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C (2,7°F) possa essere più importante che mai, secondo una ricerca precedente che sostiene che il 25% del mondo potrebbe vedere un aumento significativo delle condizioni di siccità.

L'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici ha quattro obiettivi principali per quanto riguarda la riduzione delle emissioni: