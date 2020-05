Tornado negli abissi ripreso in Australia, lo strano fenomeno che inquieta gli oceanologi

Mentre stavano trasmettendo in streaming le immagini di una immersione nel Coral Sea Marine Park, in Australia, capita quello che non si sarebbero mai aspettati di vedere: un tornado sottomarino. E dalla fondazione oceanografica Schmidt Ocean Institute, l'hanno subito commentata in diretta come una cosa "davvero insolita", "incredibile" e "strana".

Un tornado negli abissi, il fenomeno bizzarro filmato dagli scienziati

Secondo il geologo marino Robin Beaman, quel tornado potrebbe essere il segno di una tempesta bentonica, un fenomeno che coinvolgerebbe le onde che viaggiano sotto la superficie dell'oceano e che creerebbero turbolenze fino al fondale. Gli studiosi, comunque, hanno detto di non conoscere la causa di quel vortice catturato dal video, ora diventato virale.



🚨Check out this "benthic tornado" seen on yesterday's #VisioningCoralSea live stream!🌪️

🔊Listen to the crew+researcher's reaction 😮

All our livestreams are archived on YouTube: https://t.co/LcgKogNW7y

Thanks to @UnderseaTV for capturing this clip live pic.twitter.com/iEjwCR2iSF — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) May 22, 2020

Le riprese diffuse su Twitter fanno parte di una diretta ben più lunga che aveva come obiettivo quello di controllare un'area di fondale non mappata e nota come "Plateau del Queensland".

