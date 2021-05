Razzo cinese, come seguire online la sua traiettoria in caduta libera verso la Terra

Ci sono possibilità veramente infinitesimali che il rientro sulla Terra del vettore cinese Lunga Marcia 5B possa avvenire in una zona popolata. Il razzo di 23 tonnellate - molto ridotto o spaccato in più pezzi per l'impatto con l'atmosfera - dovrebbe cadere, in tutta probabilità, in un’area priva di popolazione. Lo dice la matematica: il 70 per cento del pianeta è ricoperto da mari e oceani, e anche la terra emersa non è ovunque popolata. L’allarme della protezione civile italiana, che parla di possibile (sebbene molto remota) caduta nel centro-sud della penisola, ha creato apprensione decisamente esagerata. Ma, anche per tranquillizzarsi, si può seguire da alcune fonti web l’impatto con l’atmosfera in tempo reale.

Sabato mattina, le previsioni in costante aggiornamento davano il vettore in arrivo attorno alle ore 4,19 di domenica 9 maggio, secondo Aerospace Corp., che sta seguendo la traiettoria del “rifiuto spaziale”. Anche il Comando Spaziale degli Stati Uniti sta monitorando la posizione del vettore, e fornisce la posizione su space-track.org. Ma è un sito che chiede la registrazione. Sarà possibile capire esattaemente dove cadrà il vettore soltanto poche ore prima dell'impatto, ha fatto sapere lo Space Command in un comunicato.

All blue and yellow lines are a single overlapping line representing the ground path below the elliptical orbit of the #LongMarch5B rocket body. Here is a handy guide explaining the graph, with a link to a Q+A with one of our debris experts: https://t.co/UYhpPwTSOl — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 7, 2021

La Aerospace Corporation, che lavora con il governo statunitense, non chiede registrazione ed elabora la posizione costantemente e la posta su Twitter e sul suo sito.

Un altro account Twitter da tenere sotto controllo è quello di Jonathan McDowell, un personaggio noto nella comunità aerospaziale americana per le sue attività di tracciamento di oggetti potenzialmente pericolosi sulla Terra.

Updated height diagram showing the narrower windows - note that the USSF (Space Force) estimate is a little later than the EU estimate pic.twitter.com/VZ5x3kNTsn — Jonathan McDowell (@planet4589) May 8, 2021

Ci sono poi gli appassionati di astronomia, come il romano Gianluca Masi, che sul suo sito Virtual Telescope ha condiviso immagini dell’oggetto spaziale scattate dal cielo della Capitale. «L'osservazione era possibile agilmente ad occhio nudo», ha detto Masi, e «l'oggetto appariva chiaramente lampeggiante, a causa della sua rotazione su sé stesso: per questo la traccia registrata nella fotografia mostra una fitta serie di tratti luminosi».

