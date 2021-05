Razzo cinese fotografato nel cielo di Roma: dove e quando può cadere

Il razzo cinese che sta per cadere sulla Terra è nel cielo di Roma. Si vede dalla foto scattata all’alba di sabato 8 maggio dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. «L'osservazione era possibile agilmente ad occhio nudo», dice Masi e «l'oggetto appariva chiaramente lampeggiante, a causa della sua rotazione su se stesso: per questo la traccia registrata nella fotografia mostra una fitta serie di tratti luminosi».

Quando cade - Il rientro nell'atmosfera del secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è attualmente previsto alle 4,52 di domenica 9 maggio, con un margine di incertezza di 6 ore. Ma l'orario potrebbe variare. A indicarlo il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad).

⚠️Update: the re-entry window of object CZ-5B R/B has narrowed down to 2021-05-09 00:24 UTC ±361 min. #EUSST sensors keep monitoring the object closely and Operations Centres are performing analyses. Stay tuned! Read more: https://t.co/HN9rJNhEO1 #Tianhe pic.twitter.com/5r8DwrDKha

— EUSST (@EU_SST) May 7, 2021