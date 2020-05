Frammento di razzo cinese in caduta libera sulla Terra: è allerta in tre continenti

Un frammento del razzo vettore cinese Lunga Marcia 5B, lanciato lo scorso 5 maggio, così come previsto dagli esperti, sta rientrando sulla Terra in modo incontrollato. Luciano Anselmo, esperto di detriti spaziali del Cnr, sottolinea che il relitto dovrebbe cadere a breve in una ampia fetta della Terra compresa in tre continenti tra Australia, Africa e Stati Uniti, mentre l'Europa e l'Italia sarebbero al sicuro. «È molto probabile che i detriti finiscano nell'oceano, mentre la possibilità che causi vittime è milioni di volte inferiori a quella del coronavirus».

-4 ore al rientro incontrollato del primo stadio #LongMarch5B

Probabile luogo: Oceano Atlanticohttps://t.co/CLddxw6StM pic.twitter.com/Q8ReNN3n8r — Alive Universe (@_AliveUniverse) May 11, 2020

