Stazione Spaziale, ottenuto il quinto stato della materia

Ottenuto il quinto stato della materia da un esperimento condotto sulla Stazione Spaziale. È uno stato distinto da quello liquido, solido, gassoso e dal plasma, possibile solo a temperature vicine allo zero assoluto e nel quale atomi ultrafreddi che si muovono all'unisono comportandosi come onde anziché come particelle. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature, si deve alla ricerca coordinata da Robert Thompson, del California Institute of Technology (Caltech).

