Parmitano scatta nuove foto acrobatiche a passeggio nello spazio

Spuntano nuove foto acrobatiche dall'album dei ricordi della straordinaria passeggiata spaziale che Luca Parmitano ha condotto la settimana scorsa per ringiovanire il cacciatore di antimateria Ams-02. A pubblicare gli scatti, in attesa della seconda uscita prevista per venerdì, è lo stesso astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa), che sul suo profilo Twitter ha raccolto in poche ore decine di messaggi entusiasti dai suoi follower. Il primo tweet mette a confronto due immagini frutto di una singolare coincidenza: una sorta di involontario 'ping pong' fotografico tra l'astronauta russo Oleg Skripochka, che venerdì si trovava all'interno della Stazione spaziale internazionale (Iss), e AstroLuca, che invece era impegnato all'esterno.

Nella prima immagine si vede il modulo Mrm2 della Iss fotografato da AstroLuca durante l'attività extraveicolare, mentre nella seconda immagine si vede lo stesso astronauta ripreso frontalmente proprio mentre scatta quella foto. «Mentre ero sul braccio robotico Canadarm-2 ho fatto una foto dell'Mrm2, il Mini-research Module 2», scrive Parmitano. «In quell'esatto, fortuito momento, anche Oleg stava facendo una fotografia dalla finestra dell'Mrm2...». Lascia a bocca aperta anche il terzo scatto pubblicato da Parmitano, che lo ritrae come appeso a un filo, immerso nell'oscurità dello spazio. Una posizione davvero acrobatica, che il comandante della Iss descrive così: «sul Canadarm2, in transito verso la postazione di lavoro dell'Ams».



