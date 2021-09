Sabato 25 Settembre 2021, 10:56

Una nuova scoperta sull'origine dell'uomo e sul suo insediamento in alcune area della Terra. Impronte. Passi di adulti e bambini nelle Americhe. Molto prima di quanto si pensasse. Le prime impronte erano state scoperte nel 2009, nel letto asciutto di un lago del Parco Nazionale di White Sands. Recentemente gli scienziati dell'US Geological Survey sono riusciti a stabilirne l'età approssimativa. «Sapevamo che erano antiche, ma non avevamo modo di datarle finché non abbiamo scoperto dei semi inglobati in alcune di queste», ha detto David Bustos, manager del programma di risorse del parco.

Impronte di piedi di oltre 20mila anni fa in America

L'archeologo Loren Davis dell'Oregon State University di Corvallis ha pubblicato un documento che definisce l'arco di tempo in cui le impronte sarebbero state lasciate: tra 23.000 e 21.000 anni fa, esseri umani avrebbero camminato nel fango lungo la riva di un lago in quello che oggi è il New Mexico, da soli o in piccoli gruppi, lasciando dietro di sé le proprie impronte. Questa è la conclusione che l'archeologo definisce «potenzialmente rivoluzionario», ma aggiunge che mancano ancora le conferme decisive. «Se è vero... sarà una rivoluzione nel modo in cui pensiamo all'archeologia nelle Americhe», afferma Davis.

L'ULTIMA ERA GLACIALE



La conferma potrebbe riaccendere i dibattiti su come gli esseri umani abbiano raggiunto per la prima volta il continente dall'Asia. Le Americhe sono state l’ultimo continente raggiunto dall’umanità. Per decenni, la teoria più popolare è stata che i coloni arrivassero in Nord America dalla Siberia orientale attraverso un ponte di terra, l’attuale Stretto di Bering. Molti archeologi ritengono che gli essere umani si sono insediati in nord e sud America solo alla fine dell’era glaciale. L'ultimo periodo glaciale, la glaciazione Würm, è terminato all'incirca tra il 16.000 e il 14.000 a.C. Fino a poco tempo fa le prove archeologiche, comprese le punte di lancia usate per uccidere i mammut, suggerivano l'esistenza di un insediamento di 13.500 anni fa legato alla cosiddetta cultura Clovis, che prende il nome da una città del New Mexico. Questa era considerata la prima civiltà del continente e antenata dei gruppi che divennero noti come nativi americani. Ora la scoperta delle impronte in New Mexico potrebbe essere dunque la più rilevante in centinaia di anni in merito alla popolazione americana.

ATTRAVERSO I GHIACCI



Durante la massima estensione dell'ultima era glaciale la terra collegava la Russia e l'Alaska, consentendo all'uomo di stabilirsi nella regione ora per lo più sommersa chiamata Beringia. Ma i ghiacciai coprivano gran parte del Canada, bloccando la strada verso sud in quelli che oggi sono gli Stati Uniti continentali e oltre. Gli archeologi una volta pensavano che le prime persone arrivassero nelle Americhe camminando attraverso un corridoio, l'attuale stretto di Bering, che si apriva tra i ghiacciai circa 13.500 anni fa. Negli ultimi decenni, tuttavia, i dati provenienti da più siti hanno suggerito che individui si trovassero nelle Americhe almeno 16.000 anni fa, portando molti ricercatori a sospettare che i primi arrivi abbiano costeggiato il ghiaccio viaggiando lungo la costa del Pacifico in barca.

«PROVA INNEGABILE»



Alcune pubblicazioni hanno indicato date ancora più antiche per l'insediamento umano in quelle zone, ma le affermazioni sono state controverse e mai confermate. Ad esempio, l'anno scorso un articolo su Nature ha sostenuto che gli umani hanno lasciato artefatti in una grotta di un altopiano a Zacatecas, in Messico , almeno 27.000 anni fa, ma molti archeologi dubitano che le rocce fratturate siano strumenti di pietra. Invece le impronte di White Sands sono «un livello di prova completamente diverso», afferma Ciprian Ardelean, un archeologo dell'Università Autonoma di Zacatecas che ha scoperto la grotta. «Quando trovi piedi umani "stampati" per terra, la prova è innegabile».

MODELLI IN 3D



Nel corso di anni di lavoro sul campo nel Parco Nazionale di White Sands nel New Mexico, i ricercatori hanno trovato quelle migliaia di impronte lasciate da esseri umani e animali intorno a un fondale lacustre ormai asciutto, tra cui megafauna estinte come mammut e bradipi di terra. Le impronte sono di limo fine e argilla, sono fragili, ha spiegato Bustos, quindi i ricercatori hanno dovuto lavorare rapidamente per raccogliere campioni. «L’unico modo per salvarle è registrarle, scattare molte foto e creare modelli 3D”, ha affermato. Precedenti scavi nel Parco di White Sands avevano rivelato tracce fossili lasciate da un gatto dai denti a sciabola, un lupo crudele, un mammut colombiano e altri animali dell’era glaciale.

BAMBINI CHE GIOCAVANO

Il nuovo documento, pubblicato su Science, si concentra su 60 impronte umane trovate in sette strati di sedimenti, come un «palinsesto di persone che camminano per un lungo periodo di tempo», afferma Matthew Bennett, un esperto della Bournemouth University. Sulla base delle dimensioni di quelle impronte pensa che la maggior parte sia stata lasciata da adolescenti e bambini che forse andavano a prendere l'acqua o semplicemente passavano il tempo. «L'uomo, soprattutto in giovane età, passa molto tempo a giocare. E quale posto migliore per giocare se non in riva a un lago?» dice il membro del team Daniel Odess, un archeologo del National Park Service.

LA PROVA DEI SEMI

«Non c'è dubbio che queste siano impronte umane», afferma Kevin Hatala, un esperto di impronte antiche alla Chatham University. Jennifer Raff, genetista antropologica dell'Università del Kansas, Lawrence, è d'accordo. «Quindi la domanda è, quanti anni hanno?». Per scoprirlo, i ricercatori hanno datato i semi al radiocarbonio incorporati in diversi strati di terra tra le impronte. La datazione colloca i semi tra circa 23.000 e 21.000 anni, durante l'apice della glaciazione. Se le impronte sono così antiche, le persone devono essere arrivate nelle Americhe prima che le calotte glaciali bloccassero il percorso, il che significa che un viaggio terrestre in anticipo sarebbe stato possibile. «Abbiamo continuato a cercare di confutare le nostre scoperte», spiega Odess, ad esempio controllando che la chimica dell'acqua dell'antico lago non alterasse le date. «E tutto tornava: sono davvero così vecchi quegli uomoni». «Dal punto di vista della datazione, penso che gli autori abbiano svolto un ottimo lavoro» aggiunge Tom Higham, uno dei principali esperti di datazione al radiocarbonio presso l'Università di Oxford.

GLI ULTIMI DUBBI

Tutto confermato allora? I suoi, residui dubbi, Loren Davis li spiega così: i semi potrebbero essere più antichi delle impronte perché sono stati erosi da sedimenti più vecchi, quindi sono stati setacciati nel fango scavato dal team di ricercatori. Per avere la prova provata vorrebbe che fosse determinata la datazione con luminescenza stimolata otticamente, un metodo che rivela quando i grani di quarzo sono stati esposti per l'ultima volta alla luce, fino a quando il sedimento attorno alle impronte è stato sepolto. «Con qualcosa di così straordinario, sarebbe bello se avessimo conferme maggiori», concorda l'archeologo Ben Potter dell'Università di Liaocheng.

UOMINI E ANIMALI

Finora, il team di esperti non ha trovato artefatti che potessero far luce su usi e costumi delle persone che hanno lasciato le impronte. Ma Kim Charlie, un membro iscritto al Pueblo di Acoma nel New Mexico, sente una profonda connessione. «Migliaia e migliaia di anni fa, i nostri antenati hanno camminato in questo posto», afferma Charlie, che ha visitato le impronte e ne ha anche scoperto alcune lei stessa. Vedere impronte di umani insieme a megafauna estinte come i cammelli fa luce sul motivo per cui la lingua Acoma ha una parola per dire cammello». Odess dice che White Sands rafforza altre tracce della prima occupazione delle Americhe. Le impronte «rendono tutti quegli altri siti antichi più plausibili», sottolinea. Ma Potter pensa che ogni sito deve dare conferme e credibilità per quello che può dimostrare senza doversi affidare ai riferimenti di altri siti. E White Sands, offre una prova molto forte riguardo a un'occupazione molto precoce da parte dell'uomo. Non è definitivo. Ma è più forte».