Ora solare 2020, lancette indietro nella notte fra 24 e 25 ottobre. Il cambio sarà abolito?

Ora solare 2020, nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre le lancette vanno spostate un'ora indietro, dalle 3 alle 2. In questo modo guadagneremo un’ora di sonno, ma perderemo un’ora di luce al pomeriggio (che guadagneremo, invece, la mattina). L’ora solare resterà attiva fino all'ultimo weekend del mese di marzo, fra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021.

Il cambio dell'ora sarà abolito?

Da alcuni anni si parla di una possibile abolizione dell'ora solare e, di conseguenza, di una conferma totale dell'ora legale. La Commissione europea ha proposto di abolire il passaggio, ma al momento l'ipotesi sembra essere slittata. In Russia è stata abbandonata nel 2014, mentre in Europa è stata (e probabilmente sarà ancora) motivo di scontro tra fronte del Nord, capitanato dalla Finlandia ma supportato anche da Austria e Germania, e fronte del Sud.

I Paesi del Nord, nei mesi estivi abbondantemente ricchi di sole fino a tarda ora, ne hanno infatti chiesto l'abolizione sulla scia di appositi sondaggi pubblici, portando lo scorso anno il tema sui banchi del Parlamento e del Consiglio europeo. La mozione non è però passata all'esame di Strasburgo e nemmeno dei ministri europei che hanno deciso di rimandare la questione al 2021. Negli anni l'ora legale ha assunto, per molti studiosi americani come europei, i contorni di un problema di salute pubblica, perché considerata dannosa per i ritmi sonno-veglia, in particolare delle persone più fragili, come bambini e anziani.

