Comete, pianeti e luna sul mare di Siracusa: la Nasa premia la foto che fa innamorare

Metti la cometa di San Valentino affacciata sul mare davanti a Siracusa: chi non si innamorerebbe? E infatti ai piedi di questa immagine è finita anche la Nasa, che pure ha una certa esperienza in fatto di fotografie di corpi celesti.



La cometa C/2018 Y1 Iwamoto, più nota come la cometa di San Valentino, e un corteo celeste, con la Luna, Venere, Giove e la stella Antares poco sopra l’orizzonte, sul mare siciliano di Siracusa: sono i soggetti delle due foto scattate da astrofili italiani che si sono guadagnate il titolo di ‘Immagine astronomica del giorno’ dalla Nasa. A scattarle, rispettivamente, Rolando Ligustri, astrofilo di Latisana (Udine) e il siracusano Dario Giannobile.



"È una grande soddisfazione per l’astronomia amatoriale italiana", ha detto all’ANSA Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai). "Si tratta di una vetrina importante, le immagini sono viste da milioni di persone in tutto il mondo. Anche grazie alla loro diffusione - ha rilevato - riusciamo ad avvicinare un pubblico sempre più ampio all’osservazione del cielo notturno". La foto astronomica del giorno (Astronomy Picture of The Day, Apod) è un servizio fornito dalla Nasa e dall’Università tecnologica americana del Michigan, agli astrofili che si dilettano di fotografia astronomica, sia paesaggistica che del cielo profondo.



"Non nascondo la grande emozione che ho provato quando, a fine febbraio, ho ricevuto la comunicazione che una mia foto era stata scelta dall’Apod per il primo marzo”, ha detto Ligustri, al suo ottavo Apod sempre con foto di comete. La sua immagine ritrae la cometa Iwamoto “in una zona della costellazione dell’Auriga - ha spiegato - dove sono presenti anche nebulosità rosse e l’ammasso aperto M36, che contrastano con il colore verdastro della cometa”.



La cometa di San Valentino C/2018 Y1 Iwamoto, di colore verdastro. (fonte: Rolando Ligustri, CARA Project, CAST) La foto di Giannobile è stata invece scattata ad Asparano (Siracusa), in un golfo con un piccolo arco roccioso meta di tanti appassionati di fotografia paesaggistica. "Lo scatto riprende un allineamento tra Luna, Venere e Giove appena sorti dal mare a pochi minuti di distanza l’uno dall'altro, l’1 febbraio", ha spiegato all’Ansa Giannobile.



"A rendere particolare questa foto hanno contribuito anche altri aspetti, come i loro riflessi sulla superficie del mare. Quello della Luna - ha aggiunto - è ad esempio sfumato di un rosso arancio per il passaggio della luce lunare attraverso gli strati più bassi dell’atmosfera. A confronto, la luce di Venere appare più blu. A impreziosire il quadro - ha concluso Giannobile - la presenza della Via Lattea estiva, che inizia ad abbellire i cieli sorgendo nelle fredde mattine di queste ultime giornate d’inverno".

Ultimo aggiornamento: 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA