Eclissi con sorpresa, un piccolo asteroide si schianta in diretta sulla superficie della Luna

L'eclissi di Luna appena trascorsa lascia un regalo davvero inaspettato. Alle ore 05,41 della notte tra domenica e lunedì in tanti hanno potuto assistitere all'impatto di un meteorite sulla superficie del nostro satellite naturale. Lo schianto è avvenuto precisamente nel lato sud orientale della Luna, vicino il cratere Grimaldi. Testimoni dell'evento molti astrofili ma anche tante persone che stavano seguendo l'evento celeste attraverso la Rete. Secondo le prime informazioni il sassone misurerebbe non più di un metro di diametro con una massa di circa 10 chilogrammi. Avrebbe lasciato l'ennesimo piccolo cratere sulla superficie selenica. Viste le centinaia e centinaia di segnalazioni in molti già lo definiscono come l'impatto meteoritico più 'democratico' della storia.(Il video ripreso dall'astronomo spagnolo Jose Maria Madiedo)LA TESTIMONIANZA«Non si è trattato di un difetto del sensore della fotocamera, in quanto è stato fotografato da vari punti sulla Terra -commenta Nunzio Micale, presidente del Gruppo astrofili Dauni che opera nella zona di Foggia-. Monitorare questi impatti è molto importante: imparando a capire cosa sta colpendo la superficie lunare, possiamo comprendere meglio ľambiente spaziale attorno al sistema Terra-Luna. In generale questi impatti generano bagliori molto brevi di appena una frazione di secondo».(Nunzio Micale con il suo telescopio)LA CONFERMAA osservare l'eclissi sono state milioni di persone. Ma naturalmente in pochi hanno potuto notare, attravarso gli strumenti ottici, il piccolo impatto sulla superficie della Luna. Alcuni, invece, hanno notato il flashe mentre erano intenti a seguire il fenomeno attraverso la Rete. L'immagine che segue è stata scattata da Jose Maria Madiedo, astronomo dell'Università di Huelva in Spagna. Quest'ultimo ha confermato lo schianto attraverso un Tweet.(L'immagine scattata da Jose Maria Madiedo, astronomo dell'Università di Huelva in Spagna)I GRANDI TELESCOPII telescopi utilizzati dal progetto Eso-MIDAS sono dotati di videocamere ad alta sensibilità e registrano video in modo continuo durante la sessione di osservazione. Questi video vengono quindi analizzati dal software, che identifica automaticamente i lampi dell'impatto lunare e calcola la loro posizione sulla Luna. Madiedo ha detto che il sistema è in grado di rilevare il momento di un impatto lampo con una precisione di circa 0,001 secondi. Dal 2015, il team ha applicato filtri fotometrici ad alcuni dei loro telescopi, consentendo loro di determinare la temperatura di questi flash.enzo.vitale@ilmessaggero.it