Mercoledì 12 Giugno 2024, 17:03

Durante alcuni antichi rituali Maya non venivano sacrificate bambine o giovani donne vergini, come suggerisce l'immaginario collettivo. Bensì venivano sacrificati bambini di sesso maschile, provenienti da comunità vicine, probabilmente imparentati e ancora meglio se gemelli. Le vittime venivano offerte agli dei per favorire raccolti e precipitazioni abbondanti. A fare luce su nuovi e sorprendenti dettagli degli antichi rituali Maya è stato un gruppo internazionale di ricercatori, guidati dal Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology (MPI-EVA), in uno studio pubblicato sulla rivista Nature. Lo studio è stato condotto in uno dei siti archeologici più iconici ed enigmatici del Nord America, l'antica città Maya di Chichén Itzá. Situata nel cuore della penisola messicana dello Yucatan, Chichén Itzá diventò un centro politico popoloso e potente in seguito al crollo dei Maya classici e nei secoli precedenti all'arrivo degli spagnoli. L'influenza di Chichén Itzá si estese in tutta la regione Maya e nel cuore del Messico centrale. Famoso per la sua architettura monumentale, che comprende più di una dozzina di campi da gioco e numerosi templi, tra cui l'imponente tempio di El Castillo adornato con serpenti piumati, è stato oggetto di indagini archeologiche per più di un secolo.

I rituali della città di Chichén Itzá

Tuttavia, Chichén Itzá è meglio conosciuta per le numerose evidenze relative a uccisioni rituali, che includono sia i resti fisici di individui sacrificati che rappresentazioni artistiche. Il controverso dragaggio del Sacro Cenote del sito, avvenuto all'inizio del XX secolo, ha portato alla luce i resti di centinaia di individui e una rappresentazione in pietra a grandezza naturale di un enorme «tzompantli», cioè una sorta di «rastrelliera per teschi». Questi ritrovamenti nel nucleo del sito sottolineano la centralità del sacrificio all'interno della vita rituale a Chichén Itzá. Nonostante la loro notorietà, tuttavia, il significato e il contesto di questi sacrifici rituali sono ancora poco compresi. Quello che sappiamo è che gran parte delle persone sacrificate nel sito sono bambini e adolescenti. Sebbene sia diffusa la convinzione che le femmine fossero l'obiettivo principale dei sacrifici, è difficile determinare il sesso dai resti scheletrici dei giovani mediante il solo esame fisico, e analisi anatomiche più recenti suggeriscono che molti dei giovani più grandi potrebbero in realtà essere maschi. Nel 1967 fu scoperta una camera sotterranea vicino al Sacro Cenote che conteneva i resti sparsi di più di un centinaio di bambini piccoli. La camera, che probabilmente era un chultún (cisterna dell'acqua), era stata ampliata per collegarsi a una piccola grotta. Tra gli antichi Maya, le grotte, i cenotes (doline naturali) e i chultún sono stati a lungo associati al sacrificio di bambini, perchè considerati punti di connessione con il mondo sotterraneo. Per comprendere meglio la vita rituale e il contesto del sacrificio infantile a Chichén Itzá, nel nuovo studio i ricercatori hanno condotto un'indagine genetica approfondita sui resti di 64 bambini sepolti all'interno del chultún a Chichén Itzá.

Un sacrificio rituale incentrato sui maschi e sui parenti stretti

La datazione dei resti ha rivelato che il chultún fu utilizzato per i sacrifici per più di 500 anni, dal VII al XII secolo d.C., ma che la maggior parte dei bambini furono sepolti nei 200 anni in cui Chichén Itzá era all'apice del suo ruolo politico, tra l'800 e il 1.000 Anno Domini. Inaspettatamente, l’analisi genetica ha rivelato che tutti i 64 individui testati erano maschi. Ulteriori analisi genetiche hanno rivelato che i bambini provenivano dalle popolazioni Maya locali e che almeno un quarto di essi erano strettamente imparentati. La dieta seguita dalle vittime sembra piuttosto simile e questo, secondo i ricercatori, suggerirebbero che siano stati cresciuti nella stessa famiglia. «I nostri risultati mostrano modelli alimentari notevolmente simili tra gli individui che evidenziano una connessione familiare di primo o secondo grado», afferma Patxi Pérez-Ramallo, ricercatore della Norwegian University of Science and Technolog e del Max Planck Institute of Geoanthropology. «La cosa più sorprendente è che abbiamo identificato due coppie di gemelli identici», afferma Kathrin Nägele, coautrice e leader del gruppo presso il Max Planck Institutes for Evolutionary Anthropology. «Possiamo dirlo con certezza perché la nostra strategia di campionamento ha assicurato che non avremmo duplicato gli individui», aggiunge. Nel loro insieme, i risultati indicano che i figli maschi imparentati venivano probabilmente selezionati in coppia per le attività rituali associate al chultún. «L’età e la dieta simili dei figli maschi, la loro stretta parentela genetica e il fatto che furono sepolti nello stesso luogo per più di 200 anni indicano il chultún come luogo di sepoltura post-sacrificale, dove gli individui sacrificati venivano selezionati per un motivo specifico», afferma Oana Del Castillo-Chávez, coautrice e ricercatrice presso la Sezione di Antropologia Fisica del National Institute of Anthropology and History di Merida, Messico

La «leggenda» dei gemelli

I gemelli occupano un posto speciale nelle storie delle origini e nella vita spirituale degli antichi Maya. Il loro sacrificio infatti è un tema centrale nel sacro Libro del Consiglio Maya K'iche', noto come Popol Vuh, un libro di epoca coloniale i cui antecedenti possono essere fatti risalire a più di 2.000 anni fa nella regione Maya. Nel Popol Vuh, i gemelli Hun Hunahpu e Vucub Hunahpu scendono negli inferi e vengono sacrificati dagli dei dopo la sconfitta in una partita con la palla. I figli gemelli di Hun Hunahpu, conosciuti come i gemelli eroi Hunahpu e Xbalanque, continuano a vendicare il padre e lo zio sottoponendosi a ripetuti cicli di sacrificio e resurrezione per superare in astuzia gli dei degli inferi. Gli Eroi Gemelli e le loro avventure sono ampiamente rappresentati nell'arte classica Maya, e poiché le strutture sotterranee erano viste come ingressi agli inferi, la sepoltura di gemelli e di coppie di parenti stretti all'interno del chultún di Chichén Itzá può ricordare rituali che hanno legami con gli Eroi Gemelli. «I resoconti dell'inizio del XX secolo rendevano falsamente popolari storie spaventose di giovani donne e ragazze sacrificate nel sito», afferma Christina Warinner, professore associato di scienze sociali e antropologia all'Università di Harvard. «Questo studio, condotto nell’ambito di una stretta collaborazione internazionale, capovolge questa storia e rivela le profonde connessioni tra il sacrificio rituale e i cicli di morte e rinascita umana descritti nei sacri testi Maya», aggiunge.

L’eredità genetica delle epidemie coloniali

Le informazioni genetiche dettagliate ottenute a Chichén Itzá hanno anche permesso ai ricercatori di indagare su un’altra importante questione in sospeso in Mesoamerica: l’impatto genetico a lungo termine delle epidemie dell’era coloniale sulle popolazioni indigene. Lavorando a stretto contatto con i residenti della comunità Maya locale di Tixcacaltuyub, i ricercatori hanno trovato prove di selezione genetica nei geni legati all’immunità e in particolare di selezione per varianti genetiche protettive contro l’infezione da Salmonella. Durante il XVI secolo in Messico, guerre, carestie ed epidemie causarono un calo della popolazione fino al 90%, e tra le epidemie più gravi vi fu l'epidemia di cocoliztli del 1545, recentemente identificata come causata dall'agente patogeno Salmonella enterica Paratyphi C. «I Maya di oggi portano le cicatrici genetiche di queste epidemie dell’era coloniale», afferma l’autore principale dello studio Rodrigo Barquera, immunogenetista e ricercatore post-dottorato presso il Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. «Molteplici linee di evidenza indicano cambiamenti specifici nei geni immunitari degli attuali messicani di discendenza indigena e mista che sono collegati a una maggiore resistenza all’infezione da Salmonella enterica», aggiunge. Inoltre, lo studio del DNA antico consente di porre domande più dettagliate e complesse sul passato. «Le nuove informazioni ottenute dal DNA antico non solo ci hanno permesso di dissipare ipotesi e presupposti obsoleti e di acquisire nuove conoscenze sulle conseguenze biologiche degli eventi passati, ma ci hanno anche dato uno sguardo alla vita culturale degli antichi Maya», afferma Johannes Krause, direttore del Dipartimento di Archeogenetica presso il Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.