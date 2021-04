Marte, Perseverance fotografa un arcobaleno. Ecco cosa è veramente

Ha creato qualche trambusto sui social la foto scattata dal rover della Nasa Perseverance, in missione su Marte. Si vede quello che sembra un arcobaleno, che però su Marte non può esistere, perché non c'è abbastanza atmosfera, e soprattutto non ci sono le goccioline d'acqua che, riflesse dal sole, creano questo effetto ottico sulla Terra. E allora, di cosa si tratta?

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021