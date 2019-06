Marte ha un occhio nero: giallo sul nuovo cratere, si è formato tre anni fa

Un gigantesco occhio nero che ci guarda dalla superficie di Marte. Ha un diametro di circa 15 metri e si tratta di un cratere generato da un impatto avvenuto negli ultimi 3 anni, tra settembre 2016 e febbraio 2019. È stato fotografato dalla sonda della Nasa Mro (Mars Reconnaissance Orbiter), in orbita intorno al pianeta rosso dal 2006. Il cratere ha un colore nero e blu: la parte scura, secondo gli esperti della Nasa, è dovuta probabilmente alla presenza al di sotto della superficie marziana di rocce basaltiche, di origine vulcanica. Il colore blu potrebbe, invece, essere legato alla presenza di ghiaccio sotto le polveri.

Su Marte spunta il simbolo di Star Trek: la "scoperta" della Nasa diventa virale



Situato nella regione di Valles Marineris, non lontano dall'equatore marziano, il cratere sarebbe stato generato dall'. Per Veronica Bray, dell'Università americana dell'Arizona, una delle ricercatrici di Mro, «questa osservazione dimostra che Marte è un luogo dinamico. I suoi crateri sono tra le caratteristiche più interessanti da studiare per noi scienziati, perché - ha concluso - possono raccontarci la storia e l'evoluzione del pianeta».