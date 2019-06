Luna, all'asta a New York il manuale di bordo dell'Apollo 11: 7-9 milioni di dollari

Luna all'asta a New York: in vista del cinquantesimo anniversario dello sbarco, Christie's mette all'incanto il 18 luglio 200 cimeli che celebrano le missioni Nasa degli anni Sessanta e Settanta. Tra foto autografate, mappe, macchine fotografiche, il pezzo forte, con una stima tra i sette e i nove milioni di dollari, è il manuale di bordo dell'Apollo 11: fu usato da Neil Armstrong e Buzz Aldrin per portare il modulo Eagle sulla superficie della Luna nel luglio 1969.Il libro, riporta Christie's, ha ancora tracce di polvere lunare e quasi 150 annotazioni a mano "in diretta" degli astronauti, tra cui le coordinate dell'Eagle sulla superfine lunare a pochi minuti dall'allunaggio.