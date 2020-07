Luca Parmitano in diretta da Houston, dai girini all'Alzheimer ai raggi cosmici: tutti gli esperimenti della missione Beyond Guarda

In diretta da Houston l'astronauta Luca Parmitano illustra i risultati degli esperimenti condotti per conto dell'Agenzia spaziale italiana durante la missione Beyond che l'ha visto in orbita sull'Iss dal luglio dell'anno scorso a febbraio.

L'appuntamento di oggi cade proprio nel 51° anniversario della conquista della Luna e sempre il 20 luglio, del 2019, decollò da Bajkonur proprio la missione dell'Agenzia spaziale europea guidata dal maggiore pilota catanese, divenuto non solo il primo italiano ad avere la responsabilità del comando della stazione spaziale internazionale ma anche l'europeo che ha vissuto più a lungo nello spazio: 366 giorni 23 ore e 30 minuti grazie alla missione Volare nel 2013 e appunto a Beyond.

Parmitano ha inoltre compiuto quattro Eva, attività extraveicolari (le "passeggiate spaziali") di enorme complessità e fatica per rimettere in sesto il cacciatore di particelle cosmiche Ams-02, tanto che la Nasa le ritiene le più complicate e importanti dal tempo di quelle usate per la riparazione del telescopio Hubble.

Gli esperimenti italiani

Si tratta di NutrIss, Acoustic Diagnostic, Amyloid aggregation, Lidal, Xenogriss, Mini-Euso.



