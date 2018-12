Onde gravitazionali, nuova scoperta dalla fusione di buchi neri

Onde gravitazionali, terza conferma LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'avevano ipotizzato, ma questa ipotesi celava una sicurezza mascherata dal dubbio. Un dubbio che poi si e' rivelato realta'. I ricercatori di Ligo e Virgo, infatti, hanno annuciato l'ennesima scoperta di altre quattro osservazioni di onde gravitazionali generate dalla collisione di due buchi neri.L'ANNUCIOL'annuncio della scoperta e' stato dato nel corso del Gravitational Wave Physics and Astronomy Workshop che si e' svolto negli Stati Uniti, al College Park nel Maryland. Il secondo periodo osservativo effettuato da Ligo e Virgo, avvenuto dal 30 novembre 2016 al 25 agosto 2017, ha portato all’osservazione di ulteriori quattro nuovi eventi gravitazionali dalla fusione di buchi neri che sono stati comunicati proprio all'incontro in Usa. Si tratta di GW170729, GW170809, GW170818 e GW170823, i quattro nuovi eventi, sono stati classificati in base alle date in cui sono stati rivelati.DOVE SONO GLI OGGETTI«Uno dei nuovi eventi, GW170818 -si legge nel comunicato del sito di Virgo-, rivelato dalla rete globale formata dagli osservatori LIGO e Virgo (rispettivamente negli Stati Uniti e in Italia), è stato localizzato nel cielo con molta precisione. La posizione del sistema binario di buchi neri, a una distanza di 2.5 miliardi di anni luce dalla Terra, è stata individuata nel cielo con una precisione di 39 gradi quadri. Ciò la rende la seconda sorgente di onde gravitazionali meglio localizzata, dopo la fusione di stelle di neutroni GW170817».Il sito di Virgo spiega graficamente la nuova scoperta. In alto viene mostrata l’area di localizzazione delle diverse onde gravitazionali. Le rivelazioni triple sono indicate come HLV, dalle iniziali dei tre interferometri (LIGO-Hanford, LIGO-Livingston e Virgo) che hanno osservato i segnali.LA SEQUENZADal 12 settembre 2015 al 19 gennaio 2016, sempre secondo le note del sito di Virgo. durante il primo periodo di osservazione di LIGO dall’inizio del programma di miglioramento chiamato Advanced LIGO, sono state rivelate onde gravitazionali da tre fusioni di sistemi binari di buchi neri. Il secondo periodo osservativo, durato dal 30 novembre 2016 al 25 agosto 2017, ha portato all’osservazione della fusione di una sistema binario di stelle di neutroni e di sette ulteriori fusioni di buchi neri binari, inclusi i quattro nuovi eventi comunicati oggi.LA RICERCATRICE DELL'INFNIn definitiva, fino ad ora, sono in tutto undici gli eventi di onde gravitazionali osservati dagli interferometri della collaborazione LIGO/Virgo. «Abbiamo rivelato con certezza dieci segnali di onde gravitazionali, – spiega Viviana Fafone, responsabile nazionale dell’INFN per la collaborazione Virgo – emessi dalla fusione di coppie di buchi neri di massa stellare, e un segnale prodotto dalla coalescenza di un sistema binario di stelle di neutroni. Questo significa-ha continuato- che dall’approfondita analisi del complesso dei dati raccolti nel corso dei primi due periodi di osservazione sono emersi altri quattro eventi, rispetto a quelli precedentemente annunciati».