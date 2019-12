L'inverno inizia domani (e non oggi). Con il giorno più corto arriva anche la cometa aliena

Il 22 dicembre è il giorno del solstizio d'inverno , il momento in cui il sole, nel suo moto apparente lungo le costellazioni dello Zodiaco, raggiunge la posizione più a Sud dall'equatore celeste. Niente 21 dicembre giorno più corto, quindi. Domenica 22 dicembre, precisamente alle 5.19, si verificherà il solstizio d'inverno, il momento che determina il passaggio astronomico dalla stagione autunnale all'inverno. Il solstizio d'inverno non è effettivamente un giorno, ma uno specifico istante, quello in cui il Sole, nel suo moto apparente nella volta celeste, raggiunge il punto di declinazione minima, venendosi a trovare direttamente sopra al Tropico del Capricorno e alla massima distanza al di sotto dell'equatore. Arriva l'inverno, in compagnia del giorno più corto dell'anno, ma a rischiarare idealmente le ore di buio arriva anche la cometa aliena 21/Borisov, proveniente da un altro sistema solare e visibile solo con l'aiuto di un telescopio.

Solstizio d'inverno il 21 dicembre? Ecco il giorno più corto quando cadrà quest'anno



📷 This new NASA/ESA @HUBBLE_space image shows Comet 2I/Borisov, only the second interstellar object known to have passed through our Solar System. The comet appears in front of a distant spiral galaxy (smeared because #Hubble was tracking the comet) 👉 https://t.co/ZFlj0oDU1u pic.twitter.com/pykoFkN6vs

— ESA (@esa) December 12, 2019