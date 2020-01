Incidente in galleria, l'arbitro Bei operato: è ancora molto grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono ancora critiche le condizioni di Franco Bei, l'arbitro di 59 anni di Giulianova, rimasto ferito nello scontro tra la sua Vespa e un'autovettura all'interno della galleria del Lotto 0 di Teramo Centro. Un paio di ore dopo il ricovero, a causa di vasto ematoma subdurale i medici sono dovuti intervenire chirurgicamente. L’intervento è durato qualche ora. Per i medici l’operazione è stata un successo anche se la prognosi resta riservata.L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato, attorno alle 14. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale diretti dal capitano Saverio Finocchi, i due mezzi viaggiavano in direzione opposta, ma sembra che il conducente del mezzo a due ruote non sia riuscito ad evitare di affrontare in mezzo alla corsia opposta il tratto in semicurva nel tunnel centrale dello svincolo (quello in direzione Cona-Montorio). La conducente dell'auto, una Peugeot 206, T.S., di 45anni, ha tentato di evitare l'impatto senza però evitarlo.Il 59enne giuliese è stato sbalzato dal mezzo e a diversa distanza dal luogo dell'impatto, rovinando a terra e riportando gravissimi traumi alle gambe, alle braccia, al bacino e alla testa, anche se indossava il casco di protezione. Franco Bei, arbitro amatoriale molto conosciuto nel teramano, era atteso e si stava dirigendo a Valle San Giovanni, dove avrebbe dovuto arbitrare la partita tra l'Alto Tordino e il Chiarino, gara valevole per il campionato Uisp nel girone unico di Teramo.