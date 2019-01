Dietro le linee si nasconde un'immagine: ecco come vederla. L'illusione ottica virale di Michelle Dickinson

A prima vista è solo un insieme di righe verticali ma basta un piccolo sforzo per scoprire che dietro di esse si nasconde un'immagine. Un gioco dalle solide basi scientifiche che è diventato virale sui social, accumulando milioni di visualizzazioni.



You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t

— Dr Michelle Dickinson (@medickinson) 10 gennaio 2019