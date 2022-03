Il sesto senso esiste, lo conferma la scienza

Martedì 1 Marzo 2022, 12:00

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è pentito di non aver ascoltato il suo sesto senso o al contrario, si è meravigliato di quanto sia stata precisa la percezione su un certo avvenimento che doveva ancora avvenire. Siamo nel campo della magia o del soprannaturale? No, la scienza ha confermato già da tempo che il nostro cervello è molto più veloce e reattivo di quanto possiamo immaginare e che un ruolo attivo nel processo è svolto anche dagli ormoni. foto @shutterstock - music "Perception" from bensound.com

