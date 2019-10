Halloween, la nebulosa nella Via Lattea sembra una zucca: la foto della Nasa

Gas e polveri uniti in una nube cosmica che dal telescopio Spitzer prende le sembianze di una gigantesca zucca spaziale. Sì, una zucca. Così, giusto in tempo per Halloween, la Nasa ha deciso di pubblicare sul proprio sito le foto del fenomeno. Le immagini, parte di uno studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal sulla base dei lavori di un pull di ricercatori, fotografano una nebulosa che si trova ai confini della via Lattea. Ma non è tutto



Data la forte somiglianza con la zucca scavata e intagliata simbolo della festività del 31 ottobre, la Nasa l'ha già ribattezzata "nebulosa Jack O'Lantern”. Le immagini mostrano potenti getti di radiazione e particelle generati da una stella 15-20 volte più pesante del Sole. Proprio a causa di queste emissioni, secondo gli esperti della Nasa, la stella ha spazzato via gas e polveri circostanti, scavando nella nebulosa profondi buchi. E conferendole, così, l'aspetto della celebre zucca di Halloween. All'interno della quale arde, come una gigantesca candela cosmica, la stella massiccia che l'ha scolpita. Già nel 2014 l'agenzia aveva preparato una sorpresa per Halloween: il Pumpkin Sun, il Sole-Zucca, effetto ottico nato dalle stesse reazioni che hanno dato vita alla zucca fluttuante.





