Luna, persi i contatti con il lander privato giapponese Hakuto-R che doveva sbarcare oggi

La start-up spaziale giapponese "Ispace Inc", che conta meno di 200 dipendenti, tenta di diventare la prima compagnia privata a raggiungere la Luna tramite una propria navicella spaziale. Si tratta della prima discesa controllata di un "lander" (così vengono chiamati i veicoli destinati all'atterraggio sui corpi celesti) privato su un corpo celeste mai tentata finora. Ad oggi, solo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina sono riusciti a piazzare un lander sulla superficie lunare, ma solo attraverso programmi sponsorizzati dal governo.

Persi i contatti con il lander

Lo sbarco sulla Luna era previsto intorno alle 18.40, ma attualmente i contatti con il lander Hakuto-R si sono persi. «Al momento non siamo in grado di confermare l'allunaggio», ha detto il portavoce dell'azienda, che sta continuando a lavorare per ricostruire quanto è accaduto.

Hakuto, azienda giapponese tenta il primo sbarco "privato" sulla Luna

Il viaggio dell'Hakuto RM1 - questo il nome del veicolo - è iniziato dalla base statunitense di Cape Canaveral, in Florida, lo scorso 11 dicembre. É decollato tramite il lancio di un razzo trasportatore Falcon targato Space X, l'azienda aerospaziale fondata da Elon Musk. Da allora, il veicolo spaziale giapponese ha impiegato circa tre mesi per entrare nell'orbita lunare, che si trova a circa 239.000 miglia (383.000 chilometri) dalla Terra. La manovra di allunaggio è iniziata intorno alle ore 17.40 italiane e dovrebbe concludersi esattamente un'ora dopo, alle 18.40, orario previsto per l'atterraggio sul satellite.

«Il "lander" dovrebbe aver iniziato la sequenza di atterraggio dall'orbita di 100 km di altitudine. Durante la sequenza, il lander eseguirà una frenata, attivando il suo principale sistema di propulsione per decelerare dall'orbita. Utilizzando una serie di comandi preimpostati, il lander regolerà il suo assetto e ridurrà la velocità per effettuare un atterraggio morbido sulla superficie lunare. Il processo richiederà circa un'ora», ha fatto sapere Ispace Inc nei giorni scorsi.

L'Hakuto RM1 sta trasportando diversi rover lunari, tra cui un modello giapponese in miniatura di soli otto centimetri sviluppato congiuntamente dall'agenzia spaziale giapponese con il produttore di giocattoli Takara Tomy. Fra i partner della missione c'è anche l'Agenzia spaziale europea, che fornisce il supporto per le comunicazioni.

1 hour until our HAKUTO-R M1 scheduled landing on the Moon!



Historic live coverage of our landing event has begun. Watch here: https://t.co/buPG5IbMun#ispace #HAKUTO_R #lunarquest pic.twitter.com/kqKfcU9Qk7 — ispace (@ispace_inc) April 25, 2023

Un traguardo storico

«Quello che abbiamo realizzato finora è già un grande risultato e stiamo già applicando le lezioni apprese durante questo volo alle nostre missioni future. Vorrei esprimere ancora una volta i miei più sentiti ringraziamenti a coloro che hanno lavorato così duramente a questa missione, compresi gli ingegneri che stanno svolgendo le operazioni a lungo termine dal nostro lancio a dicembre. Il palcoscenico è pronto. Non vedo l'ora di assistere a questo giorno storico, che segna l'inizio di una nuova era di missioni lunari commerciali», ha dichiarato Takeshi Hakamada, fondatore e CEO di Ispace.

A bordo del lander giapponese viaggia anche il rover degli Emirati Arabi Uniti "Rashid", che rappresenta di fatto la prima missione lunare del mondo arabo. É dotato di due fotocamere ad alta risoluzione prodotte da un'azienda canadese, mentre le sue ruote sono state prodotte dall'Agenzia Spaziale Europea.