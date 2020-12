Pochi giorni ancora all'«abbraccio» dei due giganti gassosi del Sistema solare, un evento che non capitava dai tempi di Galileo Galilei. L'ultima volta che i due pianeti sono stati così vicino è accaduto, infatti, ben 400 anni fa: nel 1623. Ma all'epoca il fenomeno non fu così spettacolare come lo sarà, invece adesso, in quanto Giove e Saturno prospetticamente erano troppo vicini al Sole, quindi di non facile osservazione. I due pianeti, naturalmente, saranno distanti tra loro centinaia di milioni di chilometri l'uno dall'altro, quello che osserveremo sarà solo un'immagine prospettica.

Ma perchè questo “abbraccio” è così importante e capita dopo tutti questi secoli? La risposta è banale e riguarda la “danza”, o meglio, la rivoluzione che i pianeti compiono attorno alla nostra stella.

Il Signore degli anelli per compiere un intero giro ci impiega quasi 30 anni, mentre Giove “solamente” 12. Questo perchè Saturno è molto più distante dal Sole (quasi un miliardo e mezzo di chilometri) mentre Giove è un “tantino” più vicino, 800 milioni di chilometri, quindi il suo percorso è molto più breve.

Per fare un raffronto con le distanze terrestri va ricordato che la distanza Sole-Saturno è circa dieci volte quella tra il nostro pianeta e il Sole (minimo al perielio 147 milioni di chilometri e massimo all'afelio 152 milioni di chilometri).

(Le orbite dei pianeti intorno al Sole, immagine non in scala e non tiene conto delle distanze)

IL BACIO TRA I DUE GIGANTI

Il giorno clou per osservare il “bacio”, condizioni meteorologiche permettendo, sarà la notte del 21 dicembre quando i due pianeti saranno talmente vicini da sembrare un unico e luminoso corpo celeste, molto più brillante di una stella.

(L'avvicinamento tra i due pianeti in cielo e le date)

Basterà volgere lo sguardo verso Sud-Ovest dopo il tramonto ricordando che l'evento risulterà un po' basso sull'orizzonte ma sarà ben visibile ad occhio nudo senza ricorrere a binocoli o telescopi. Meglio ancora sarà recarsi presso un luogo buio, lontano da fonti di inquinamento luminoso.

Uno spettacolo celeste del genere, quello che avverrà lunedì 21 dicembre, a dire la verità, ci fu molto prima di 400 anni fa, avvenne nel 1226. Il futuro, invece, ci riserva tempi più “ravvicinati” e per assistere al prossimo bacio dobbiamo aspettare il 2080 attendere fino al 2080!

LA FESTA DEL SOLSTIZIO DI INVERNO

Intanto per lunedì 21 ci sarà un altro evento, sempre a carattere astronomico. Per quel giorno è prevista La festa nazionale del Solstizio d'inverno a cui parteciperanno astronomi, archeologi, cartografi e astrofili. La manifestazione sarà visibile sul canale Youtube o su Facebook

