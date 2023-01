Spazio, al confine della nostra galassia è apparsa questa luce intermittente: la scoperta degli scienziati

Martedì 17 Gennaio 2023, 11:20

La Via Lattea non smette di sorprendere: al confine con la nostra galassia, degli scienziati americani hanno individuata una luce intermittente, una stella distante oltre un milione di anni luce. Gli scienziati dell'Università della California, durante l'incontro dell'AAS (Società Astronomia Americana) hanno presentato i dati della scoperta: la stella si trova nella galassia di Andromeda e fa parte di un gruppo di circa 200 stelle. La luce è stata individuata grazie al CFHT, il sofisticato telescopio Canada-Francia-Hawaii. L'individuazione di questa stella ridisegna i confini della nostra galassia e per questo rappresenta una scoperta molto importante per gli studi futuri.

