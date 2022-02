Fusione nucleare più vicina, accesa una "piccola stella" con il reattore sperimentale europeo. «Energia pulita del futuro»

La fusione nucleare è più vicina, dopo il nuovo record del reattore sperimentale europeo Jet (Joint European Torus), che ha generato energia pari a 59 megajoule a intervalli di 5 secondi, equivalente a 11 megawatt. È il doppio di quella ottenuta 25 anni fa dalla stessa macchina.

A renderlo noto è la stessa collaborazione Jet, con l'Istituto tedesco Max Planck per la fisica del plasma. Il risultato è stato ottenuto modificando il reattore per renderlo più simile alle future condizioni di Iter, il reattore sperimentale che dovrà dare la risposta sulla fattibilità della fusione, l'energia pulita del futuro.

APPROFONDIMENTI POLITICA Video IL CASO Giappone, il futuro verde riparte da Fukushima ECONOMIA La Commissione Ue conferma gas LA SVOLTA Energia nucleare, scossa di Cingolani: «Basta tabù,...

Nucleare, Cingolani: «Primo o poi come umanità dovremo arrivare alla fusione»

Energia nucleare, scossa di Cingolani: «Basta tabù, servirà per la transizione»

Fusione nucleare più vicina

La fusione è un procedimento alternativo alla fissione, ossia quello seguito nelle attuali centrali, e punta a riprodurre ciò che avviene nel sole. Riuscire a riprodurlo, significherebbe generare un flusso di energia "pulita", poiché genera meno scorie della fissione e soprattutto scorie meno radioattive.

«Il nuovo record stabilito a Oxford ha permesso di sviluppare una migliore conoscenza dei plasmi in regimi avanzati e nuove diagnostiche all’avanguardia che consentono di comprendere il comportamento della fusione del plasma in condizioni reattoristiche a un livello di dettaglio non possibile con gli esperimenti precedenti e in regimi stazionari per tempi lunghi», ha spiegato Alessandro Dodaro, Direttore del Dipartimento Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare di Enea e Program manager del gruppo di ricerca italiano in ambito EuroFusion.