La Francia si sveglia sotto un cielo giallo-arancione: «E' la sabbia del Sahara»

Questa mattina la Francia si è svegliata così: il cielo sulla Côte-d´Or (Franca Contea), come in Saône-et-Loire o nel Rodano, è diventato giallo-arancio. «Non c'è bisogno di preoccuparsi, non è la fine del mondo», avvertono gli scienziati.

Questo cielo giallo-arancio è legato a un fenomeno meteorologico più o meno spettacolare a seconda degli anni. È la sabbia del Sahara che si alza e dona al cielo questo particolare colore.

#Météo - Du sable venu du Sahara 🏜 Un puissant flux de Sud transporte du sable du Sahara rendant la couleur du ciel... Pubblicato da Sapeurs-pompiers de la Côte d'Or - SDIS 21 su Sabato 6 febbraio 2021

