Ecosistemi della Terra collasseranno prima del previsto: la data è molto vicina

Martedì 27 Giugno 2023, 10:10

Il paesaggio del nostro pianeta sta subendo cambiamenti rapidi e preoccupanti. In molte parti del mondo, i punti critici sono già stati superati, mentre in altre zone il pericolo di superarli è imminente. Secondo gli studi pubblicati su Nature Sustainability e The Conversation, gli ecosistemi terrestri sono vicini al punto di non ritorno, con oltre il 20% a rischio di collasso o trasformazione. Ma quanto tempo abbiamo prima di un collasso? Si stima che un ecosistema che sarebbe dovuto collassare negli anni '90 del 2000 a causa di un singolo fattore di stress (come l'aumento delle temperature globali), potrebbe collassare negli anni '30 del 2000 nel peggiore dei casi, tenendo conto di altri problemi come le precipitazioni estreme, l'inquinamento o un improvviso aumento nell'utilizzo delle risorse naturali.

